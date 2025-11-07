LA NACION

Norris logra la pole para el sprint del GP de Brasil de la F1, Piastri tercero

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Norris logra la pole para el sprint del GP de Brasil de la F1, Piastri tercero
Norris logra la pole para el sprint del GP de Brasil de la F1, Piastri terceroDarko Bandic - AP

SAO PAULO, 7 nov (Reuters) - Lando Norris, líder del campeonato de la Fórmula Uno, logró el viernes la pole position para el sprint del Gran Premio de Brasil, mientras que su compañero de McLaren y máximo rival por el título, Oscar Piastri, se clasificó tercero.

Kimi Antonelli, de Mercedes, se unió al británico -ganador del sprint el año pasado- en la primera fila para la carrera del sábado en Interlagos.

Norris aventaja por un punto a Piastri en la clasificación general, a falta de cuatro grandes premios y dos sprints, incluido el del sábado.

La carrera de 100 kilómetros ofrece ocho unidades al ganador, y los ocho primeros suman puntos. (Redacción de Alan Baldwin en Londres; Editado en español por Javier Leira)

LA NACION
Más leídas
  1. El polémico posteo de Soledad Aquino para defender a Marcelo Tinelli y la inesperada reacción de su hija Cande
    1

    El polémico posteo de Soledad Aquino para defender a Marcelo Tinelli y la inesperada reacción de su hija Cande

  2. Diez preguntas claves (y sus respuestas)
    2

    El desembarco de Decathlon: diez preguntas claves (y sus respuestas)

  3. Una amiga de la mujer baleada que iba en la lancha reveló detalles del ataque
    3

    Una amiga de la mujer baleada que iba en la lancha reveló detalles del ataque: “Se escucharon tres disparos más”

  4. Pablo Rago y un estreno que dará que hablar, la declaración íntima de Siciliani y la convivencia con su novia
    4

    Pablo Rago: su rol en una serie que dará que hablar, la declaración amorosa de Griselda Siciliani y la convivencia con su novia

Cargando banners ...