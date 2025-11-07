Norris logra la pole para el sprint del GP de Brasil de la F1, Piastri tercero

SAO PAULO, 7 nov (Reuters) - Lando Norris, líder del campeonato de la Fórmula Uno, logró el viernes la pole position para el sprint del Gran Premio de Brasil, mientras que su compañero de McLaren y máximo rival por el título, Oscar Piastri, se clasificó tercero.

Kimi Antonelli, de Mercedes, se unió al británico -ganador del sprint el año pasado- en la primera fila para la carrera del sábado en Interlagos.

Norris aventaja por un punto a Piastri en la clasificación general, a falta de cuatro grandes premios y dos sprints, incluido el del sábado.

La carrera de 100 kilómetros ofrece ocho unidades al ganador, y los ocho primeros suman puntos.