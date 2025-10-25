Norris logra la pole position en GP de México, Piastri saldrá séptimo
- 1 minuto de lectura'
CIUDAD DE MÉXICO, 25 oct - Lando Norris colocó el sábado a su McLaren en la pole position para el Gran Premio de la Ciudad de México, mientras que su compañero de equipo y líder del campeonato de Fórmula Uno, Oscar Piastri, comenzará séptimo.
El piloto británico, a 14 puntos del australiano en la clasificación a falta de cinco rondas, superó a Charles Leclerc de Ferrari para quedarse con el primer puesto.
Lewis Hamilton de Ferrari saldrá tercero, seguido de George Russell de Mercedes.
El vigente campeón del mundo de Red Bull, Max Verstappen, a 40 puntos de Piastri, se clasificó quinto. Piastri fue octavo, pero subirá un puesto porque Carlos Sainz, de Williams, séptimo, ha perdido cinco puestos en la parrilla. (Reporte de Alan Baldwin. Editado en español por Carlos Calvo Pacheco)
Otras noticias de Fórmula 1
- 1
Franco Colapinto no pudo mejorar su tiempo y largará último el GP de México de Fórmula 1
- 2
Así luce hoy Susan Boyle, la mujer que conquistó Got Talent hace 16 años con su imponente voz
- 3
La madre de Lourdes de Bandana contó dónde está y cómo se encuentra la cantante
- 4
Afirman que un narco por arriba de Pequeño J habría ordenado el triple crimen desde su celda