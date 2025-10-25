Norris logra la pole position en GP de México, Piastri saldrá séptimo

CIUDAD DE MÉXICO, 25 oct - Lando Norris colocó el sábado a su McLaren en la pole position para el Gran Premio de la Ciudad de México, mientras que su compañero de equipo y líder del campeonato de Fórmula Uno, Oscar Piastri, comenzará séptimo.

El piloto británico, a 14 puntos del australiano en la clasificación a falta de cinco rondas, superó a Charles Leclerc de Ferrari para quedarse con el primer puesto.

Lewis Hamilton de Ferrari saldrá tercero, seguido de George Russell de Mercedes.

El vigente campeón del mundo de Red Bull, Max Verstappen, a 40 puntos de Piastri, se clasificó quinto. Piastri fue octavo, pero subirá un puesto porque Carlos Sainz, de Williams, séptimo, ha perdido cinco puestos en la parrilla. (Reporte de Alan Baldwin. Editado en español por Carlos Calvo Pacheco)