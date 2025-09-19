Norris marca el ritmo en la primera sesión de libres del GP de Azerbaiyán

El británico Lando Norris (McLaren) marcó el mejor tiempo en la primera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Azerbaiyán, la 17ª prueba de las 24 del Mundial de Fórmula 1, este viernes en el circuito urbano de Bakú (6,003 km).

El subcampeón del mundo superó a su compañero australiano Oscar Piastri (McLaren) y al monegasco Charles Leclerc (Ferrari) por 310 y 552 milésimas de segundo, respectivamente.

Esta sesión inaugural fue interrumpida tras la aparición de la primera bandera roja del fin de semana, después de menos de 15 minutos de actividad en pista.

El español Carlos Sainz (Williams) pasó por encima del bordillo en la última curva y perdió un trozo de fibra de carbono que quedó sobre la pista, obligando a la dirección de carrera a detener la sesión.

Se necesitaron más de veinte minutos para realizar las reparaciones necesarias y permitir que los pilotos regresaran a la pista.

Esta interrupción benefició a Piastri, líder del Mundial, quien no había podido rodar antes del incidente debido a un pequeño problema de motor que su equipo resolvió rápidamente.

El británico George Russell (Mercedes) registró el cuarto mejor tiempo de la sesión, por delante del tailandés Alexander Albon (Williams) y del japonés Yuki Tsunoda (Red Bull). Por una vez, el nipón fue un poco más rápido que su compañero neerlandés Max Verstappen, séptimo.

El Top 10 lo completan Sainz y los Racing Bulls del neozelandés Liam Lawson y el francés Isack Hadjar.

El siete veces campeón del mundo británico Lewis Hamilton, cuyo contacto con un muro provocó un pinchazo y daños en el alerón delantero de su Ferrari, solo logró el 13º mejor tiempo.

Una segunda sesión de entrenamientos libres está programada a partir a las 12h00 GMT en el circuito urbano de Bakú, donde el día es agradable (25 grados) pero húmedo.

-- Primera sesión de entrenamientos libres:

Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) 1:42.704

Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes) 1:43.014

Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1:43.256

George Russell (GBR/Mercedes) 1:43.257

Alexander Albon (THA/Williams-Mercedes) 1:43.563

Yuki Tsunoda (JPN/Red Bull) 1:43.738

Max Verstappen (NED/Red Bull) 1:43.790

Carlos Sainz Jr (ESP/Williams-Mercedes) 1:43.859

Liam Lawson (NZL/Racing Bulls-Red Bull) 1:43.903

Isack Hadjar (FRA/Racing Bulls-Red Bull) 1:43.975

Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) 1:43.985

Nico Hülkenberg (GER/Sauber-Ferrari) 1:43.986

Lewis Hamilton (GBR/Ferrari) 1:44.087

Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber-Ferrari) 1:44.087

Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Mercedes) 1:44.139

Oliver Bearman (GBR/Haas-Ferrari) 1:44.151

Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes) 1:44.329

Esteban Ocon (FRA/Haas-Ferrari) 1:44.439

Franco Colapinto (ARG/Alpine-Renault) 1:45.299

Pierre Gasly (FRA/Alpine-Renault) 1:45.418

