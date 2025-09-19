Norris marca el ritmo en la primera sesión de libres del GP de Azerbaiyán
El británico Lando Norris (McLaren) marcó el mejor tiempo en la primera sesión de entrenamientos lib
- 1 minuto de lectura'
El británico Lando Norris (McLaren) marcó el mejor tiempo en la primera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Azerbaiyán, la 17ª prueba de las 24 del Mundial de Fórmula 1, este viernes en el circuito urbano de Bakú (6,003 km).
El subcampeón del mundo superó a su compañero australiano Oscar Piastri (McLaren) y al monegasco Charles Leclerc (Ferrari) por 310 y 552 milésimas de segundo, respectivamente.
Esta sesión inaugural fue interrumpida tras la aparición de la primera bandera roja del fin de semana, después de menos de 15 minutos de actividad en pista.
El español Carlos Sainz (Williams) pasó por encima del bordillo en la última curva y perdió un trozo de fibra de carbono que quedó sobre la pista, obligando a la dirección de carrera a detener la sesión.
Se necesitaron más de veinte minutos para realizar las reparaciones necesarias y permitir que los pilotos regresaran a la pista.
Esta interrupción benefició a Piastri, líder del Mundial, quien no había podido rodar antes del incidente debido a un pequeño problema de motor que su equipo resolvió rápidamente.
El británico George Russell (Mercedes) registró el cuarto mejor tiempo de la sesión, por delante del tailandés Alexander Albon (Williams) y del japonés Yuki Tsunoda (Red Bull). Por una vez, el nipón fue un poco más rápido que su compañero neerlandés Max Verstappen, séptimo.
El Top 10 lo completan Sainz y los Racing Bulls del neozelandés Liam Lawson y el francés Isack Hadjar.
El siete veces campeón del mundo británico Lewis Hamilton, cuyo contacto con un muro provocó un pinchazo y daños en el alerón delantero de su Ferrari, solo logró el 13º mejor tiempo.
Una segunda sesión de entrenamientos libres está programada a partir a las 12h00 GMT en el circuito urbano de Bakú, donde el día es agradable (25 grados) pero húmedo.
-- Primera sesión de entrenamientos libres:
Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) 1:42.704
Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes) 1:43.014
Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1:43.256
George Russell (GBR/Mercedes) 1:43.257
Alexander Albon (THA/Williams-Mercedes) 1:43.563
Yuki Tsunoda (JPN/Red Bull) 1:43.738
Max Verstappen (NED/Red Bull) 1:43.790
Carlos Sainz Jr (ESP/Williams-Mercedes) 1:43.859
Liam Lawson (NZL/Racing Bulls-Red Bull) 1:43.903
Isack Hadjar (FRA/Racing Bulls-Red Bull) 1:43.975
Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) 1:43.985
Nico Hülkenberg (GER/Sauber-Ferrari) 1:43.986
Lewis Hamilton (GBR/Ferrari) 1:44.087
Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber-Ferrari) 1:44.087
Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Mercedes) 1:44.139
Oliver Bearman (GBR/Haas-Ferrari) 1:44.151
Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes) 1:44.329
Esteban Ocon (FRA/Haas-Ferrari) 1:44.439
Franco Colapinto (ARG/Alpine-Renault) 1:45.299
Pierre Gasly (FRA/Alpine-Renault) 1:45.418
bds/nb/pm/avl
Otras noticias de Fórmula 1
- 1
El gráfico que compartió Marcos Galperin para mostrar cómo funciona el “Riesgo Kuka”
- 2
Champions League: Claudio Echeverri, clave en el empate de Leverkusen, y la noche insólita del arquero del Brujas
- 3
Radiografía de la lista de Argentina para el Mundial Sub 20: los ausentes, los “históricos” y las sorpresas de Diego Placente en busca de la séptima estrella
- 4
Estudiantes, un equipo aturdido que se aferró a la mística para ilusionarse con las semifinales