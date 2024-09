Norris (McLaren) gana el GP de Singapur y aprieta la lucha por el título

El piloto británico de McLaren, Lando Norris, ganó este domingo el Gran Premio de Singapur de Fórmula 1 y aprieta la pelea por el título de la máxima categoría del automovilismo, con el líder del campeonato Max Verstappen (Red Bull) segundo.

Bajo un calor sofocante en el circuito urbano de Marina Bay, Norris fue muy superior a todos sus rivales, aventajando en más de 20 segundos a Verstappen, mientras que el segundo piloto de McLaren, el joven australiano Oscar Piastri, completó el podio.

Es la tercera victoria de la temporada para un Norris que, por primera vez en seis intentos, logró el triunfo partiendo en la 'pole position'.

"Ha sido una carrera increíble. He tenido un par de sustos, pero en general he controlado bien. ¡El coche volaba!", se felicitó Norris, de 24 años.

Gracias a este resultado, el británico queda a 52 puntos de Verstappen en la clasificación del Mundial, que ahora se desplazará al continente americano para las próximas cuatro carreras (Austin dentro de tres semanas y luego México, Sao Paulo y Las Vegas), antes del cierre de temporada con una doble cita en el Golfo (Catar y Abu Dabi).

- McLaren de distancia de Red Bull -

"Lo he hecho lo mejor que he podido. Tras un inicio de fin de semana complicado, ser segundo es bueno, pese a que evidentemente no estoy contento por no haber ganado", declaró por su parte Verstappen, que sigue sin ganar en Singapur.

En el título de constructores, McLaren sí dio un gran golpe y se afianza como líder, dejando a Red Bull a 41 puntos.

Al pie del podio quedó el británico George Russell (Mercedes), seguido por el monegasco Charles Leclerc (Ferrari), autor de una gran remontada en la segunda parte de la carrera.

El británico Lewis Hamilton (Mercedes), los españoles Carlos Sainz (Ferrari) y Fernando Alonso (Aston Martin), el alemán Nico Hülkenberg (Haas) y el mexicano Sergio Pérez (Red Bull), completaron el Top 10.

El joven argentino Franco Colapinto, en su tercera carrera al volante de un Williams, volvió a sorprender y estuvo cerca de puntuar de nuevo (11º).

- Gran salida de Colapinto -

En una salida sin incidentes de relevancia, Norris pudo mantener la primera plaza y Verstappen aguantó la presión de Hamilton para conservar la segunda posición.

La mejor salida la protagonizó Colapinto, que ganó cuatro posiciones, metiéndose provisionalmente en los puntos (noveno).

Norris imprimió un fuerte ritmo desde el inicio, aprovechando la superioridad de su McLaren, y se fue distanciando poco a poco de sus perseguidores: a casi tres segundos de Verstappen en la vuelta 9 y a diez segundos siete giros después.

La ventaja del británico fue tal que ni siquiera perdió la posición tras su primera parada en boxes para cambiar neumáticos, que resultó un mero trámite.

Sólo un accidente podía evitar el triunfo de Norris, pero en un circuito urbano como el de Marina Bay esta opción está presente en cualquier curva y el británico lo evitó por poco en la vuelta 34: se fue largo al tomar un giro y pasó a centímetros del muro.

- Piastri completa el podio -

Su compañero en McLaren, Oscar Piastri, protagonizó otra buena remontada hasta colocarse tercero y meter presión a Verstappen.

Norris se salvó otra vez del desastre a 13 vueltas para el final: tras marcar la vuelta rápida, tocó con sus neumáticos traseros el muro, aunque milagrosamente el monoplaza no sufrió daños aparentes.

"Sólo relájate y trae el coche a casa", le dijeron al británico por radio, tratando de no echar por la borda todo el trabajo realizado el fin de semana.

El británico hizo caso a sus ingenieros y mantuvo la ventaja para cruzar la meta como vencedor.

nb/fbx/mcd/hgs

AFP