Norris necesita "algo de magia" para batir a Piastri en Gran Premio de Países Bajos

Por Alan Baldwin

ZANDVOORT, Países Bajos, 30 ago (Reuters) - Lando Norris sugirió que se necesitaría algo de magia, o una estrategia fuerte, para evitar que su compañero de equipo en McLaren, Oscar Piastri, amplíe su ventaja en la Fórmula Uno desde la pole position en el Gran Premio de Países Bajos del domingo.

El australiano Piastri tiene una escasa ventaja de nueve puntos, pero espera volver a duplicarla en Zandvoort, donde los adelantamientos son siempre complicados y salir desde la pole es una gran ventaja.

Norris, también en la primera fila, tiene un trabajo aún más duro frente a un rival que conduce el único otro automóvil que es exactamente igual que el suyo y que conoce el plan de juego.

El británico sabe que se puede hacer después de salir en la pole el año pasado, perder en la salida con el héroe local de Red Bull, Max Verstappen, y luego superarlo en la vuelta 18 en su camino hacia la victoria final, pero dijo que sería diferente esta vez.

"Sin ánimo de ofender a Max, el año pasado tenía un automóvil mucho más lento (que el McLaren actual), así que eso ayuda mucho", dijo a periodistas Norris, que fue apenas doce milésimas de segundo más lento que Piastri el sábado.

"Oscar tiene un automóvil mucho más rápido este año y el tipo más difícil de adelantar es tu compañero de equipo. Va a hacer falta algo de magia, una buena estrategia o un increíble ahorro de neumáticos". "Normalmente es bastante difícil adelantar en primer lugar, y es aún más difícil hacerlo por detrás de tu compañero de equipo. Veré con qué puedo soñar esta noche".

En Hungría, la última carrera antes del parón de agosto, Norris se benefició de una estrategia que le llevó a la victoria con una sola parada mientras Piastri entraba dos veces en boxes.

En Silverstone, en julio, Norris ganaba su GP de Reino Unido de casa después de que Piastri recibiera una penalización de 10 segundos por frenar bruscamente detrás del automóvil de seguridad, lo que le hizo caer detrás de su compañero de equipo.

Norris ha ganado tres de las últimas cuatro carreras, pero sigue por detrás de Piastri en victorias (6-5) en una temporada dominada por el equipo con sede en Woking.

El domingo, McLaren podría celebrar su quinto doblete consecutivo.

"Me habría encantado estar en la pole. Creo que eso es lo que me habría hecho más feliz. Pero ha estado cerca todo el fin de semana", dijo Norris, que fue el más rápido en las tres sesiones de entrenamientos. "Basta con mirar los resultados y he estado delante. Pero fácilmente podría haber estado por detrás con solo perder media décima o una décima aquí y allá. Así que no es que lo haya dominado". (Reporte de Alan Baldwin, Editado en Español por Manuel Farías)