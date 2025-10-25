Norris presiona a Piastri al quedarse con la pole position en el GP de México

CIUDAD DE MÉXICO, 25 oct - Lando Norris de McLaren consiguió el sábado una dominante pole position para el Gran Premio de la Ciudad de México y su compañero de equipo Oscar Piastri se encaminaba a largar séptimo con su liderato en el campeonato en riesgo. El británico Norris, a 14 puntos del australiano Piastri en la clasificación a falta de cinco rondas, superó a Charles Leclerc de Ferrari por el primer puesto por 0,262 segundos con una mejor vuelta de un minuto 15,586.

Fue la decimocuarta pole de su carrera en la Fórmula Uno, la quinta de la temporada y la primera desde Bélgica en julio.

"¡Menuda vuelta! Ni siquiera yo sé cómo lo hice", dijo Norris por la radio del equipo al darse cuenta de que la pole era suya. "Obviamente, fue una vuelta increíble. Fue una de esas vueltas en las que todo encajó a la perfección", dijo tras bajarse del coche. Lewis Hamilton, de Ferrari, siete veces campeón del mundo que busca su primer podio para el equipo al que se unió en enero, comenzará tercero, seguido por George Russell, de Mercedes, en cuarto lugar.

El actual campeón del mundo de Red Bull, Max Verstappen, a 40 puntos de Piastri y ganador de tres de las últimas cuatro carreras, se clasificó quinto. Kimi Antonelli de Mercedes se clasificó sexto.

Piastri fue octavo al llegar a la bandera a cuadros, pero subirá un lugar porque Carlos Sainz de Williams, clasificando séptimo, tiene una caída de cinco puestos en la parrilla que le viene de la ronda anterior en Austin.

MUESTRA SU RITMO

Norris había demostrado su ritmo en la práctica final cuando se convirtió en el tercer piloto diferente en encabezar la tabla de tiempos en las tres sesiones, marcando una vuelta impresionante 0,345 segundos más rápido que cualquier otro.

El británico fue cuarto en la primera fase de la clasificación liderada por Isack Hadjar de Racing Bulls por delante de Hamilton y Russell, mientras que Verstappen fue noveno y Piastri décimo después de abandonar una vuelta rápida.

Norris fue el más rápido en la segunda fase, con Hamilton y Russell nuevamente segundo y tercero, mientras que Verstappen y Piastri fueron cuarto y séptimo respectivamente.

El australiano había estado a punto de quedar fuera del top 10 de forma sorpresiva hasta que su último esfuerzo le aseguró un lugar en la tanda final.

Leclerc colocó entonces su Ferrari en la pole provisional, por delante de Norris y Hamilton, con Verstappen cuarto y Piastri quinto antes de sus últimas vueltas rápidas.

"Es una carrera larga hasta la primera curva, el ritmo de carrera de los Ferrari suele ser muy fuerte.

Espero una batalla, no creo que sea fácil, solo miro hacia adelante y veré cuánto puedo ganar", apuntó Norris.

Hadjar comenzará en el octavo lugar, con Oliver Bearman de Haas noveno y el compañero de equipo de Verstappen, Yuki Tsunoda, completando el top 10 después de clasificar onceavo. (Reporte de Alan Baldwin. Editado en español por Carlos Calvo Pacheco)