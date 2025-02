Norris promete "enseñar los dientes" contra Verstappen

El británico Lando Norris (McLaren), que no pudo evitar el cuarto título consecutivo en F1 de Max Verstappen (Red Bull) en diciembre pasado, prometió el jueves "enseñar los dientes" contra el neerlandés esta temporada.

"Debo enseñarle los dientes y mostrarle (a Verstappen) que no voy a dejarle espacio, pero también debo ser un piloto inteligente. Hace falta ser un piloto inteligente para pelear con Max, lo vimos la pasada temporada", declaró el inglés de 25 años después de la presentación y de sus primeras vueltas con el nuevo monoplaza de McLaren en el circuito de Silverstone.

"Este ha sido un año difícil pero he aprendido mucho de esos momentos. Incluso si era más rápido la mayor parte del tiempo y aunque tenía el mejor coche, hay cosas que simplemente no hice bien. Simplemente no estaba al nivel necesario para poder batirme con Max", reconoció.

Norris y Verstappen ofrecieron bonitos duelos el año pasado, llegando a chocarse en varias ocasiones, especialmente en Austria y a final de temporada en México.

El neerlandés, que había ganado las primeras diez carreras para sobrevolar el campeonato mundial, pudo repeler los asaltos del británico y conservar una ventaja suficiente como para proclamarse campeón en el antepenúltimo Gran Premio del año, en Las Vegas (Estados Unidos).

Norris y Verstappen son dos de los favoritos en el inicio de la nueva temporada de F1, que arranca el 16 de marzo en Australia después de los tradicionales ensayos de pretemporada de Baréin, previstos del 26 al 28 de febrero.

"No tengo nada que probarle y no voy a asumir riesgos inútiles. Simplemente me voy a concentrar en mí mismo. Max es rápido, agresivo y uno de los mejores de la historia. La mejor solución (para batirle) es ser más rápido que él y estar delante. Evidentemente, es nuestro objetivo", concluyó el piloto de McLaren.

