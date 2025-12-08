Norris sabe que la vida le cambiará como campeón de F1, empezando por el número uno

Por Alan Baldwin

ABU DABI, 8 dic (Reuters) - Lando Norris reconoció que la vida le cambiaría como campeón del mundo de Fórmula Uno, aunque esperaba seguir siendo el mismo como persona, y una señal inmediata fue la decisión tomada el lunes de correr con el número uno en su McLaren la próxima temporada.

El piloto de 26 años declaró a Reuters Television, un día después de conquistar el título en el Gran Premio de Abu Dabi de final de temporada en una batalla a tres bandas en Yas Marina, que dejaba de lado su familiar número cuatro.

"Hoy he tenido que decidir", dijo el británico, de pie en el balcón de un hotel, con las brillantes luces de Yas Marina reflejadas en el agua a sus espaldas.

"En cierto modo, quería quedarme con el número cuatro, porque estoy contento con él y va bien con mi logotipo... pero me quedaré con el número uno, porque tengo que hacerlo. Tengo que hacerlo".

"Puede ser la única oportunidad en mi vida de hacer algo así, y no hay mucha gente en el mundo que pueda hacer algo así. Y no es por mí. Es para mis mecánicos, esto es para mis ingenieros. Es el hecho de que puedan correr con el número uno en el coche, y creo que significará mucho más para ellos que para mí como número, y para mí eso es mucho más importante".

DESAYUNO DE CAMPEONES

Norris, cuyo desayuno de campeones fue un McDonald's mañanero después de una noche de fiesta que le dejó la garganta y la voz un poco deterioradas, dijo la semana pasada que su vida no cambiaría si ganaba el título, pero que esas palabras eran para aliviar parte del estrés antes de la batalla.

Otra marca inmediata de su cambio de estado se hizo evidente cuando fue a nadar.

"Estaba antes en la piscina y había mucha más gente, creo, que se me acercó de la que originalmente se me habría acercado", dijo. "Pero mira, no me va a cambiar, que para mí es lo más importante. No va a cambiar mi vida en cuanto a cómo la vivo, cómo quiero vivirla".

Dicho esto, espera que la gente le vea de forma diferente como campeón, en lugar de como uno de los 20 pilotos, o 22 el año que viene.

"La gente va a conocer mi cara un poco más, por desgracia, y van a ver mi cara y tal vez se fijen en mí un poco más. Pero aparte de eso, ya sabes, mi vida es la misma. Voy a estar con mis amigos, con mi familia, a jugar al golf, a jugar al pádel... nada cambia por ese lado".

Norris logró el título con dos puntos de ventaja sobre Max Verstappen, de Red Bull, poniendo fin a cuatro años de reinado del piloto holandés, y con 13 unidades sobre su compañero australiano de 24 años Oscar Piastri, que volverá la próxima temporada para intentar batirle.

"Oscar hizo un trabajo increíble esta temporada y de entre todos me alegro de haber podido correr contra él y luchar contra él", dijo el británico.

"Va a haber muchas más batallas entre Oscar y yo y muchos otros pilotos, y hay muchos más años de Oscar y yo juntos, y estoy deseando asociarme con él y seguir siendo buenos compañeros y también ser competidores fuertes y feroces".

Norris volverá a subirse al coche en Yas Marina el martes, probando ya para 2026.

Dijo que estaría conduciendo con "probablemente un poco más de una sonrisa en mi cara de lo normal" al revivir las últimas vueltas del domingo.

"Por lo demás, ya sabes, es sólo preparación para el año que viene. Esto es, 'OK, uno hecho', y ¿qué podemos empezar a hacer ya que nos va a ayudar a conseguir lo mismo el año que viene?". (Reporte de Alan Baldwin; Editado en Español por Natalia Ramos)