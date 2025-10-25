Norris se emplea a fondo y domina la tercera práctica del GP de México
El piloto británico Lando Norris, de McLaren, registró el sábado el mejor tiempo de una estimulante
- 1 minuto de lectura'
El piloto británico Lando Norris, de McLaren, registró el sábado el mejor tiempo de una estimulante tercera práctica libre del Gran Premio de México de Fórmula 1, por delante de sus compatriotas Lewis Hamilton, de Ferrari, y George Russell, de Mercedes.
En la última sesión antes de la clasificación para la carrera del domingo, Norris dio 22 vueltas al circuito del Autódromo de los Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México, y en la más rápida cronometró 1:16.633 minutos.
Por su lado, Hamilton, siete veces campeón del mundo, paró el reloj 0.345 segundos después a bordo de su Cavallino Rampante.
Russell, el mejor de las dos flechas plateadas, fue tercero a poco más de medio segundo (+.512).
El otro corredor de la Scuderia, el monegasco Charles Leclerc, fue cuarto, por encima en +0.566 segundos.
El australiano Oscar Piastri, volante de McLaren y actual líder del campeonato mundial de pilotos, terminó quinto con un tiempo de 1:17.232 (+0.599).
El tetracampeón mundial neerlandés Max Verstappen, de Red Bull, fue sexto (+0.609) en medio de su cacería literal y psicológica para arrebatarles el título de pilotos a los McLaren.
En la parte baja de la sesión se ubicó el argentino Franco Colapinto, quien quedó decimonoveno y penúltimo (+1.948) a bordo de su monoplaza Alpine.
La clasificación para el Gran Premio se llevará a cabo a partir de las 15:00 locales (21:00 GMT) del sábado.
Piastri llega a la carrera de la Ciudad de México, vigésima fecha (de 24) del serial, como líder del campeonato con 346 puntos, seguido por su coequipero Norris (332) y por Verstappen (306).
-- Resultados de la tercera tanda de ensayos libres:
Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) 1:16.633
Lewis Hamilton (GBR/Ferrari) 1:16.978
George Russell (GBR/Mercedes) 1:17.145
Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1:17.199
Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes) 1:17.232
Max Verstappen (NED/Red Bull) 1:17.242
Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) 1:17.253
Isack Hadjar (FRA/Racing Bulls-Red Bull) 1:17.396
Yuki Tsunoda (JPN/Red Bull) 1:17.415
Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber-Ferrari) 1:17.526
Liam Lawson (NZL/Racing Bulls-Red Bull) 1:17.552
Estéban Ocon (FRA/Haas-Ferrari) 1:17.574
Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes) 1:17.598
Nico Hülkenberg (GER/Sauber-Ferrari) 1:17.664
Carlos Sainz Jr (ESP/Williams-Mercedes) 1:17.801
Alexander Albon (THA/Williams-Mercedes) 1:17.994
Oliver Bearman (GBR/Haas-Ferrari) 1:18.046
Pierre Gasly (FRA/Alpine-Renault) 1:18.412
Franco Colapinto (ARG/Alpine-Renault) 1:18.581
Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Mercedes) 1:18.611
./bds/str/raa/
Otras noticias de Fórmula 1
- 1
Pensiones por invalidez. Muchas familias excluidas volvieron a cobrar pero deben enfrentar deudas: “Pagué lo que debía de luz”
- 2
Por qué Trump mira a América Latina más que nunca y cuáles son los riesgos detrás de su estrategia
- 3
Horario del GP de México de la Fórmula 1, con Franco Colapinto
- 4
Así luce hoy Susan Boyle, la mujer que conquistó Got Talent hace 16 años con su imponente voz