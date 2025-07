Norris se impone en un caótico Gran Premio de Gran Bretaña pasado por agua

(Agrega detalles, citas y contexto; añade autor)

Por Alan Baldwin

SILVERSTONE, Inglaterra, 6 jul (Reuters) - Lando Norris ganó por primera vez el Gran Premio de Gran Bretaña y derramó lágrimas de felicidad, mientras que su compañero en McLaren, Oscar Piastri, terminó segundo e hizo evidente su frustración tras una caótica carrera pasada por agua en el histórico circuito de Silverstone.

El australiano, que cuenta ahora con sólo ocho puntos de ventaja al frente del campeonato mundial, parecía el ganador más probable, pero una penalización de 10 segundos por frenar bruscamente detrás del auto de seguridad mientras lideraba la carrera permitió que fuera Norris el que celebrara en casa.

McLaren afirmó que podría apelar la penalización, lo que llevó a Piastri a sugerir por radio un intercambio de posiciones con Norris, pero al final la escudería dijo a los pilotos que siguieran compitiendo por la posición.

La emoción embargó a Norris, que cruzó la bandera de cuadros con 6,8 segundos de ventaja.

"Lo hemos conseguido, en casa. Dios mío, lo hemos conseguido. Es precioso", jadeó por la radio.

Piastri pareció estar muy molesto cuando fue entrevistado por el campeón del mundo de 2009, Jenson Button, antes de las celebraciones del podio.

"No voy a decir mucho. Me meteré en problemas. Enhorabuena a Nico. Creo que es lo mejor del día", dijo en tono ácido sobre el tercer clasificado, Nico Hulkenberg. "Aparentemente ya no se puede frenar detrás del auto de seguridad. Yo lo hice durante cinco vueltas antes".

El logro de Hulkenberg también hizo que las lágrimas fluyeran, ya que el veterano piloto alemán remontó 16 puestos para librarse de un récord no deseado de más carreras sin un podio en la historia de la Fórmula Uno. El domingo fue su primera vez entre los tres primeros en 239 partidas.

"No creo que pueda comprender lo que acabamos de hacer", dijo el atónito alemán antes de las celebraciones en el pitlane con sus compañeros de equipo. "Me siento bien. Ha tardado mucho en llegar, ¿verdad? Pero siempre supe que lo llevábamos dentro, yo lo llevo dentro, en alguna parte".

Lewis Hamilton terminó cuarto con su Ferrari, seguido del Red Bull de Max Verstappen después de salir en la pole position. Pierre Gasly fue sexto para Alpine, Lance Stroll séptimo para Aston Martin y Alex Albon octavo con su Williams.

Fernando Alonso dio a Aston Martin un doblete de puntos al terminar noveno y George Russell se embolsó el último punto para Mercedes.

(Editado en español por Carlos Serrano)