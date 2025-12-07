Norris se lleva el título de la F1, Verstappen gana carrera final en Abu Dabi

ABU DABI, 7 dic (Reuters) - Lando Norris, de McLaren, celebró el domingo su primer campeonato de la Fórmula Uno y puso fin a cuatro años de reinado de Max Verstappen con un tercer puesto en el Gran Premio de Abu Dabi. Verstappen, ganador de más carreras que cualquier otro piloto este año, con ocho, se quedó con la victoria en la prueba final de la temporada con Oscar Piastri, de McLaren, en segundo lugar.

Norris, que se convirtió en el undécimo campeón mundial británico de F1, terminó la temporada con 423 puntos, frente a los 421 de Verstappen y los 410 de Piastri.

McLaren, que se aseguró el Campeonato de Constructores en octubre por segundo año consecutivo, ganó ambos títulos en la misma temporada por primera vez desde 1998. (Reporte de Alan Baldwin, editado en español por Javier Leira)