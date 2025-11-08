Norris se queda con la pole position en el Gran Premio de Brasil de la F1

El británico Lando Norris, de McLaren, ganó este sábado la pole position del Gran Premio de Brasil, en una jornada en la que reforzó su ventaja como líder del campeonato mundial de la Fórmula 1 con su victoria previa en la carrera esprint.

Norris, de 25 años, marcó un tiempo de 1:09.511 minutos en el circuito de Interlagos, en Sao Paulo; mientras que el italiano Kimi Antonelli, de Mercedes, hizo el segundo mejor crono con 1:09.685, y el monegasco Charles Leclerc, de Ferrari, el tercero con 1:09.805.

Justo detrás de ellos quedó el compañero de equipo de Norris y principal rival por el título, el australiano Oscar Piastri, con 1:09.886.

A falta de cuatro pruebas para el final de la temporada, Norris encabeza el Mundial con 365 puntos y Piastri quedó con 356 después de abandonar la esprint, más temprano, por un choque.

