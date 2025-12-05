Norris supera por poco a Verstappen en los primeros ensayos de Abu Dabi
El británico Lando Norris (McLaren), en la lucha por ganar el domingo su primer título de campeón del mundo de Fórmula 1, logró este viernes el mejor tiempo en la primera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio...
El británico Lando Norris (McLaren), en la lucha por ganar el domingo su primer título de campeón del mundo de Fórmula 1, logró este viernes el mejor tiempo en la primera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Abu Dabi, última carrera de la temporada.
En el circuito de Yas Marina, superó por solo 8 milésimas de segundo al Red Bull del neerlandés Max Verstappen, uno de sus dos últimos rivales por el título, una diferencia que aumenta a 16 milésimas con respecto al Ferrari del monegasco Charles Leclerc, tercero.
Norris lidera el Mundial con 408 puntos, con 12 de ventaja sobre Verstappen y 16 sobre su compañero australiano Oscar Piastri, mientras que quedan 25 puntos por asignar en Abu Dabi.
Un podio al final del GP convertiría automáticamente al británico en el campeón del mundo 2025, independientemente del resultado de sus competidores.
En total, nueve pilotos de pruebas participaron en esta hora de entrenamientos en lugar de los titulares, como lo permite el reglamento.
Oscar Piastri cedió así su asiento al mexicano Pato O'Ward en McLaren.
Una segunda sesión de entrenamientos libres, la única representativa de las condiciones de la clasificación del sábado y de la carrera del domingo, está programada a las 13:00 GMT, al caer la noche.
En esta sesión, estarán presentes todos los titulares, incluido Oscar Piastri.
- Clasificación de la sesión de entrenamientos:
Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) 1:24.485
Max Verstappen (NED/Red Bull) 1:24.493
Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1:24.501
Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) 1:24.608
Nico Hülkenberg (GER/Sauber-Ferrari) 1:24.629
George Russell (GBR/Mercedes) 1:24.733
Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber-Ferrari) 1:24.742
Oliver Bearman (GBR/Haas-Ferrari) 1:24.759
Carlos Sainz Jr (ESP/Williams-Mercedes) 1:24.771
Franco Colapinto (ARG/Alpine-Renault) 1:24.855
Ryo Hirakawa (JPN/Haas-Ferrari) 1:24.934
Isack Hadjar (FRA/Racing Bulls-Red Bull) 1:24.977
Paul Aron (EST/Alpine-Renault) 1:25.204
Patricio O'Ward (MEX/McLaren-Mercedes) 1:25.246
Arvid Lindblad (GBR/Red Bull) 1:25.256
Arthur Leclerc (MON/Ferrari) 1:25.360
Ayumu Iwasa (JPN/Racing Bulls-Red Bull) 1:25.475
Luke Browning (GBR/Williams-Mercedes) 1:25.490
Jak Crawford (USA/Aston Martin-Mercedes) 1:25.889
Cian Shields (GBR/Aston Martin-Mercedes) 1:26.432
