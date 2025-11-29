Norris tacha de "tontería" la insinuación de Verstappen sobre el título

Por Alan Baldwin

DOHA, 29 nov (Reuters) - El líder de la Fórmula Uno, Lando Norris, dijo que su rival por el título, Max Verstappen, decía tonterías y que a veces no tenía ni idea, después de que el piloto de Red Bull dijera que habría ganado el campeonato de 2025 fácilmente en un McLaren.

El cuatro veces campeón del mundo de Red Bull está 25 puntos por detrás de Norris a falta de dos carreras.

McLaren, que logró su segundo título consecutivo de constructores en octubre, tiene tanto a Norris como a su compañero de equipo Oscar Piastri luchando por la corona, mientras que Verstappen recibe el tratamiento de número uno en Red Bull.

"Max es muy bienvenido a decir todo lo que quiera, para ser honesto. Se ha ganado el derecho. Ya sabes, ha ganado cuatro campeonatos del mundo", dijo Norris a periodistas después de terminar tercero en el sprint de Qatar del sábado ganado por Piastri y con Verstappen cuarto.

"Ha logrado una cantidad increíble - más de lo que cualquiera generalmente sueña con lograr. Max generalmente tiene una buena idea de muchas cosas, pero también hay muchas cosas de las que no tiene mucha idea. También es la forma de Red Bull de hacer las cosas, este tipo de naturaleza agresiva y, sí, sólo decir tonterías gran parte del tiempo".

Verstappen arrancó sexto en la carrera de 19 vueltas bajo los focos del circuito de Lusail, en la que los ocho primeros puntuaron. Norris dijo que nunca vio a Verstappen en toda la carrera, aunque modificó ese comentario más tarde.

"Por supuesto que le vi, pero nunca fue una amenaza en absoluto", aclaró. "Mi atención se centró más sólo en George (Russell) (de Mercedes) y en ver cómo podía mantener los neumáticos en un buen lugar para más adelante".

El británico añadió que seguiría manteniendo un perfil bajo, centrándose en una carrera cada vez e ignorando las habladurías. Puede ganar su primer título en Qatar el domingo, de lo contrario la batalla continuará en Abu Dhabi el próximo fin de semana. (Reporte de Alan Baldwin; edición de Clare Fallon. Editado en español por Natalia Ramos)