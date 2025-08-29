Norris y Piastri firman doblete para McLaren en primeros entrenamientos del GP de Países Bajos

ZANDVOORT, Países Bajos, 29 ago (Reuters) - La pareja de McLaren formada por Lando Norris y el líder del campeonato de Fórmula Uno, Oscar Piastri, hicieron el doblete en los primeros entrenamientos libres del Gran Premio de Países Bajos, mientras que los dos Aston Martin pilotados por Lance Stroll y Fernando Alonso les siguieron de cerca.

El dúo de McLaren está separado en la tabla por sólo nueve puntos y Norris marcó un tiempo de un minuto y 10,278 segundos en el circuito de Zandvoort en condiciones de viento, con previsión de lluvia para la segunda sesión del viernes.

Piastri se quedó a 0,292 segundos de Norris, que ha ganado tres de las cuatro últimas carreras, mientras que Stroll y Alonso fueron más de medio segundo más lentos.

El Williams de Alexander Albon fue quinto, seguido por el favorito local Max Verstappen casi un segundo más lento. George Russell (Mercedes), Carlos Sainz (Williams), Gabriel Bortoleto (Sauber) y Pierre Gasly (Alpine) completaron el top 10.

El Red Bull de Verstappen tuvo una excursión por la grava al final de la sesión, al salirse en una curva. Su compañero de equipo Yuki Tsunoda fue el 16º más rápido.

Antes, el Ferrari de Lewis Hamilton estuvo a punto de hacer un trompo en la curva dos, pero logró recuperar el control para mantenerse en la pista, mientras que Kimi Antonelli tuvo problemas de subviraje en la curva nueve y mandó su Mercedes a la grava, haciendo salir las banderas rojas.

Una vez se reanudó la sesión y los pilotos cambiaron a los neumáticos blandos, Norris y Piastri marcaron el ritmo con vueltas rápidas mientras las nubes oscuras se acercaban al circuito.

Los dos Ferraris lo pasaron mal y terminaron 14º y 15º, mientras un frustrado Charles Leclerc dijo por la radio del equipo que estaban "a kilómetros" del ritmo.

