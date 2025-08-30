Norris y Piastri siguen marcando el ritmo en entrenamientos del GP de Países Bajos

McLaren, con sus pilotos Lando Norris y Oscar Piastri, siguen marcando el ritmo en los entrenamientos del Gran Premio de Países Bajos de F1 y este sábado fueron los más rápidos en la tercera tanda de ensayos libres, previa a la sesión de clasificación.

En un circuito de Zandvoort bañado por el sol pese a las intensas lluvias que acompañaron el amanecer, Norris marcó el mejor crono, siendo el único piloto capaz de completar el trazado en menos de un minuto y nueve segundos (1:08.972).

El australiano Piastri, que antes de la disputa de la 15ª prueba (de 24) es líder del campeonato con nueve puntos de ventaja sobre su compañero británico, fue algo más de dos décimas más lento que Norris, quien ya el viernes dominó la primera jornada de entrenamientos libres.

Por detrás de los McLaren quedaron el británico George Russel (Mercedes), el español Carlos Sainz (Williams), el ídolo local Max Verstappen (Red Bull) y el monegasco Charles Leclerc (Ferrari), todos ellos por debajo del 1:10, pero a un segundo de Norris.

El otro español de la parrilla, Fernando Alonso, que el miércoles destacó con su Aston Martin, firmó el décimo mejor crono, mientras que las cosas no marchan bien para el argentino de Alpine, Franco Colapinto, el más lento de los participantes y el único en rodar por encima del minuto y once segundos (1:11.054).

Tampoco pinta bien para el británico Lewis Hamilton (Ferrari), siete veces campeón del mundo y que firmó el 14º tiempo (1:10.373), justo por detrás del brasileño de Sauber Gabriel Bortoleto (1:10.361).

La sesión de clasificación que definirá la parrilla de salida para el Gran Premio del domingo comenzará este sábado a partir de las 13:00 GMT.

Resultados de la 3ª tanda de ensayos libres:

Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) 1:08.972

Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes) 1:09.214

George Russell (GBR/Mercedes) 1:09.858

Carlos Sainz Jr (ESP/Williams-Mercedes) 1:09.913

Max Verstappen (NED/Red Bull) 1:09.925

Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1:09.938

Alexander Albon (THA/Williams-Mercedes) 1:10.099

Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes) 1:10.103

Isack Hadjar (FRA/Racing Bulls-Red Bull) 1:10.166

Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Mercedes) 1:10.232

Liam Lawson (NZL/Racing Bulls-Red Bull) 1:10.300

Yuki Tsunoda (JPN/Red Bull) 1:10.349

Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber-Ferrari) 1:10.361

Lewis Hamilton (GBR/Ferrari) 1:10.373

Oliver Bearman (GBR/Haas-Ferrari) 1:10.595

Nico Hülkenberg (GER/Sauber-Ferrari) 1:10.599

Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) 1:10.697

Estéban Ocon (FRA/Haas-Ferrari) 1:10.801

Pierre Gasly (FRA/Alpine-Renault) 1:10.963

Franco Colapinto (ARG/Alpine-Renault) 1:11.054

