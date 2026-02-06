Noruega abrirá una investigación sobre Epstein mientras el escándalo afecta a Europa

Por Gwladys Fouche

Noruega parece dispuesta a iniciar una investigación sobre su propio Ministerio de Asuntos Exteriores por sus vínculos con el fallecido delincuente sexual estadounidense Jeffrey Epstein, uno de los varios países europeos que se ven afectados por un escándalo que aún no ha tenido repercusiones políticas importantes en Estados Unidos.

La publicación de una enorme cantidad de nuevos archivos la semana pasada ha revelado una serie de nuevas conexiones de Epstein con políticos, miembros de la realeza y personas multimillonarias.

El futuro del primer ministro británico, Keir Starmer, parece cada vez más incierto tras su decisión del año pasado de nombrar embajador en Washington a Peter Mandelson, que mantenía una estrecha amistad con Epstein.

El hermano del rey, Andrew Mountbatten-Windsor, ya se había visto obligado a renunciar a su título real y a su lujosa residencia, y ahora está aumentando la presión para que testifique en EE. UU.

En Eslovaquia, el asesor de seguridad nacional del primer ministro, Robert Fico, ha dimitido, después de que se revelaran unos correos electrónicos en los que hablaba de mujeres jóvenes con Epstein.

También se está pidiendo a Jack Lang que renuncie a su cargo de presidente del Instituto del Mundo Árabe.

NORUEGA EN EL PUNTO DE MIRA DEL ESCÁNDALO ​EPSTEIN

Sin embargo, Noruega, sede del Premio Nobel de la Paz y a menudo eje de la diplomacia internacional, parece tener más que su parte de repercusiones.

Personalidades públicas, como la princesa heredera Mette-Marit y el ex primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores, Thorbjørn Jagland, están siendo objeto de un nuevo escrutinio.

Lo mismo ocurre con el exministro de Asuntos Exteriores Børge Brende, ahora líder del Foro Económico Mundial; Mona Juul, embajadora en Jordania e Irak; y su marido, Terje Rød-Larsen.

Jagland es también expresidente del Comité Noruego del Nobel. Juul y Roed-Larsen ayudaron a establecer el canal secreto de contacto entre la Organización para la Liberación de Palestina y el Gobierno israelí que condujo a los Acuerdos de Oslo de 1993-1995.

Se sabía que todos ellos tenían vínculos con Epstein, pero los nuevos archivos han aportado muchos más detalles.

La mayoría de los partidos del Parlamento noruego parecen dispuestos a apoyar una investigación independiente sobre el Ministerio de Asuntos Exteriores, según informaron medios de comunicación noruegos.

La unidad de delitos económicos de la policía noruega dijo el jueves que estaba investigando a Jagland por sospecha de corrupción agravada. El abogado de Jagland dijo que su cliente estaba seguro de poder demostrar su inocencia y que cooperaría.

