Noruega acelera con un 96% de ventas de autos eléctricos

Por Marie Mannes

ESTOCOLMO, 2 ene (Reuters) -

Casi todos los autos nuevos matriculados en Noruega el año pasado eran totalmente eléctricos, según datos oficiales publicados el viernes, encabezados por el auge de ventas de Tesla, mientras el país nórdico consolida su liderazgo mundial en la eliminación progresiva de los vehículos de gasolina y diésel.

El rápido paso de Noruega, país productor de petróleo, a los vehículos impulsados por baterías contrasta con el resto de Europa, donde la débil demanda de VE llevó a la Unión Europea el mes pasado a dar marcha atrás en la prohibición de los autos con motor de combustión interna prevista para 2035.

Impulsados por los incentivos fiscales, el 95,9% de todos los autos nuevos matriculados en Noruega en 2025 eran VE, cifra que en diciembre rozó el 98%. La cifra anual fue del 88,9% en 2024, según datos de la Federación Noruega de Carreteras (OFV).

Durante el año se matriculó en Noruega la cifra récord de 179.549 autos nuevos, un 40% más que en 2024, según la OFV. Tesla fue la marca de automóviles más vendida en Noruega por quinto año consecutivo, con una cuota de mercado del 19,1%, seguida de Volkswagen, con el 13,3% de las matriculaciones, y Volvo Cars, con el 7,8%.

Liderada por el Model Y, Tesla vendió 27.621 autos en Noruega en 2025, más de lo que cualquier otro fabricante ha vendido en el país en un solo año, obviando una reacción de los consumidores contra la marca en gran parte de Europa por el apoyo de su presidente ejecutivo, Elon Musk, a partidos de extrema derecha y al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Los autos producidos en China tuvieron una cuota de mercado del 13,7% en Noruega en 2025, frente al 10,4% del año anterior, liderados por BYD, que más que duplicó sus ventas en el país nórdico.

Noruega, que empezó a gravar los VE en 2023, anunció en octubre que añadiría hasta US$5.000 de impuesto sobre el valor añadido por vehículo a partir del 1 de enero de 2026, lo que desató una carrera entre compradores y firmas para adelantarse a la fecha límite de 2025.

