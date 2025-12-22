Noruega afirma que una ciudadana noruego-iraní fue detenida en Irán

Una mujer con doble nacionalidad noruega e iraní fue detenida en Irán, informó este lunes el Ministerio de Relaciones Exteriores de Noruega a AFP.

"El Ministerio de Relaciones Exteriores tiene conocimiento de que un ciudadano noruego fue detenido en Irán, pero debido a nuestra obligación de respetar la confidencialidad, no podemos proporcionar más detalles", declaró el portavoz de la cancillería, Mathias Rongved, en un correo electrónico.

El vocero confirmó que la persona tiene doble nacionalidad noruega e iraní y señaló que el gobierno desaconseja viajar a Irán.

En su página web, el gobierno noruego afirma que Irán no reconoce la doble nacionalidad y que, por lo tanto, "es muy difícil, prácticamente imposible, que la embajada ayude a los ciudadanos noruego-iraníes si son encarcelados en Irán".

La agencia de noticias Human Rights Activists News Agency (HRANA), con sede en Estados Unidos, identificó a la persona detenida como Shahin Mahmoudi, nacida en 1979.

Según la agencia, fue detenida el 14 de diciembre tras recibir la orden de presentarse ante las autoridades en Saqqez, en la provincia de Kurdistán.

Se encuentra recluida en un centro de detención en Sanandaj, añadió.

HRANA afirmó que su familia no había sido informada del motivo de su detención ni había recibido noticias sobre su estado de salud.