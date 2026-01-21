Noruega anuncia que no participará en el "Consejo de Paz" de Trump

Noruega no participará en el "Consejo de Paz" propuesto por el presidente estadounidense Donald Trump, frustrado con el país nórdico por no haber recibido el Nobel de la Paz, informó este miércoles la oficina del primer ministro noruego.

El "Consejo de Paz" concebido por Trump tenía inicialmente como objetivo declarado supervisar la reconstrucción de Gaza tras la guerra entre Israel y el grupo islamista palestino Hamás.

Pero el proyecto de "carta", que otorga poderes muy amplios a Donald Trump, revela una iniciativa mucho más amplia: contribuir a la resolución de conflictos armados en el mundo. Esto lo convertiría en un sustituto de la ONU.

"La propuesta estadounidense plantea una serie de temas que requieren un diálogo más profundo con Estados Unidos", informó el secretario de Estado adscrito a la oficina del primer ministro noruego Kristoffer Thoner, en un mensaje transmitido a la AFP.

"Noruega no se unirá, por lo tanto, a las disposiciones propuestas para el Consejo de Paz y no participará, por consiguiente, en la ceremonia de firma en Davos", añade.

Noruega es un defensor del multilateralismo, especialmente dentro de las estructuras de la ONU, y suele intervenir como mediador en conflictos.

"Para Noruega, es importante que esta propuesta se enmarque en las estructuras existentes, como la ONU, y en nuestros compromisos internacionales", precisó Thoner.

El secretario de Estado recalcó no obstante que su país "comparte el objetivo del presidente Trump de establecer una paz duradera en Ucrania, Gaza y otras situaciones".

"Noruega continuará su estrecha cooperación con Estados Unidos y otros socios en favor de la paz", afirmó.

La decisión noruega se produce después de que Trump dijera al inicio de esta semana que ya no se siente obligado a pensar "únicamente en la paz", porque no le dieron el premio Nobel, que fue a parar a la opositora venezolana María Corina Machado.

El primer ministro del país nórdico, Jonas Gahr Store, le recordó a Trump que no es el gobierno de Noruega quien otorga el premio Nobel de la Paz, sino un comité independiente.