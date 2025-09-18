Noruega: el Banco de Noruega recorta los tipos de interés en 25 puntos básicos y los deja en el 4%.

MADRID, 18 Sep. 2025 (Europa Press) -

El Comité de Política Monetaria y Estabilidad Financiera del Banco de Noruega ha decidido este jueves por unanimidad reducir el tipo de interés oficial en 25 puntos básicos, pasando del 4,25% al 4%, en lo que supone la segunda rebaja del precio del dinero desde mediados de 2020. El Norges Bank ha explicado que el entorno económico está dominado por la incertidumbre, pero que, de evolucionar la economía conforme a sus previsiones, los tipos de interés seguirán reduciéndose a doce meses vista.

"La tarea de devolver la inflación al objetivo no ha concluido, pero una flexibilización cautelosa de la política monetaria allanará el camino para que la inflación vuelva al objetivo sin restringir la economía más de lo necesario", ha razonado la gobernadora de la entidad, Ida Wolden Bache. A pesar de la caída de la inflación en los últimos años, la institución ha subrayado que esta aún se mantiene por encima del objetivo. No obstante, ha considerado "apropiado" profundizar en la normalización de los tipos ante el panorama incierto y la reducida sobrecapacidad productiva de la economía noruega.

En cualquier caso, Wolden Bache ha indicado que los últimos datos recibidos muestran que no se reducirá la tasa de referencia tan rápido como se anticipaba en junio. Así, el órgano rector del banco central escandinavo ha deslizado ahora un solo recorte anual de tipos hasta 2028.