Noruega.- El fondo soberano de Noruega elevará su exposición al sector inmobiliario y ve oportunidades en España

MADRID, 10 dic. 2025 (Europa Press) -

Norges Bank Investment Management (NBIM), entidad administradora del Fondo Global de Pensiones del Gobierno de Noruega, ha anunciado este miércoles su 'Estrategia 2028', de la cual se desprende que aumentará su exposición a activos inmobiliarios y menciona específicamente a España e Italia como países atractivos para estas inversiones. Deja fuera, en cambio, a los centros de datos.

El documento publicado ha indicado que NBIM invertirá entre el 3% y el 7% de sus recursos en el sector inmobiliario, lo que supondría un incremento desde el 3,3% actual. Aproximadamente, el 70% de los fondos están invertidos en renta variable y el otro 30% en renta fija.

En este sentido, la composición de la cartera será variable y oscilará entre el 15% y el 35% para los activos de oficinas, minoristas, logísticos o de espacios habitacionales. A los sectores emergentes se destinará un mínimo del 10% y un máximo del 25%.

En cuanto a la distribución geográfica, entre el 30% y el 70% de los activos se ubicarán en América del Norte, mientras que entre el 20% y el 60% estará en Europa y de un 0% al 15% en Asia-Pacífico. Otros mercados acapararán entre un 0% y un 10%.

Además, el responsable de la división global inmobiliaria de NBIM, Alexander Knapp, ha revelado en una entrevista con 'Bloomberg' que los centros de datos no serán una parte importante de la hoja de ruta a la espera de cómo evolucione el sector.

"Simplemente creo que cuando las cosas se mueven muy rápido, puedes lanzarte al río o limitarte a ver cómo pasan los peces. Creo que nos conformaremos con observar los peces durante un minuto y ver qué sucede", ha razonado.

Knapp ha abogado por abrir una etapa en la que se privilegie la búsqueda de los socios adecuados más que de acuerdos puntuales jugosos.

Además, ha avanzado que la lista de ciudades de referencia para el grupo será ampliada a la totalidad de Europa occidental y Norteamérica. De hecho, ha mencionado específicamente España e Italia como países atractivos para la inversión inmobiliaria.