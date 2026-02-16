Noruega explica la fórmula detrás de su éxito olímpico: "Dejen a los niños tranquilos"

Por Lisa Jucca, Kurt Hall y Joyce Zhou

BORMIO, Italia, 16 feb (Reuters) - La notable consistencia de Noruega en los Juegos Olímpicos de Invierno se debe a una cultura de décadas que antepone la felicidad de los niños, la igualdad de acceso al deporte y el intercambio de conocimientos a los resultados rápidos, dijo el jefe de la delegación del país, Tore Oevreboe.

Noruega lidera la clasificación con 27 medallas, incluidas 12 de oro, más que las de la anfitriona Italia. El país escandinavo ha liderado constantemente el medallero desde los Juegos de 2014 en Sochi y también había tenido buenos resultados en los anteriores Juegos Olímpicos.

"Sabemos que tenemos que triunfar en todas las pruebas en las que participamos. Pero intentamos mantenernos muy relajados y humildes (...) y respetamos mucho a nuestros competidores", dijo Oevreboe a Reuters, subrayando que Noruega no da por sentado el éxito.

Oevreboe dijo que la ventaja de Noruega va mucho más allá de las instalaciones de élite y los objetivos de medallas. "No es fácil decir cuál es el secreto. Tiene que ver con la forma en que organizamos nuestra sociedad", comentó.

"Distribuimos la riqueza (...) por lo que es posible que los niños practiquen deporte y que los padres les ayuden. La gente trabaja ocho horas al día y luego tiene bastantes horas para estar con sus hijos haciendo deporte".

CÉNTRATE EN DISFRUTAR, NO EN EL RENDIMIENTO

El modelo de Noruega, explicó Oevreboe, está diseñado para mantener a los niños en el deporte protegiendo su disfrute en lugar de presionarlos para que ganen. "Intentamos no centrarnos demasiado pronto en ganar", dijo.

Se anima a los niños a practicar varios deportes, desarrollar muchas habilidades físicas y sociales y evitar las clasificaciones tempranas.

"No debemos crear perdedores. Debemos crear pequeños ganadores jóvenes (...) La parte ganadora es formar parte del deporte y disfrutar".

"El objetivo de practicar deporte en Noruega es llevar una buena vida. Así que se empieza de joven y se aprenden habilidades motoras y sociales, y luego se aprende a utilizar el cuerpo en un entorno físico".

Oevreboe añadió que el éxito de Noruega se ve reforzado por un sistema deportivo colegiado basado en la colaboración entre entrenadores y federaciones que ha dado forma al sistema deportivo de élite desde 1988.

"Compartimos conocimientos porque no somos lo suficientemente grandes como para permanecer aislados", dijo. "Las personas que realmente tienen conocimientos... se conocen entre sí, o aprenden a conocerse porque (el país) es muy pequeño".

EL MERCADO DE SEGUNDA MANO AUMENTA LA PARTICIPACIÓN

Incluso en los costosos deportes de invierno, Oevreboe dice que Noruega intenta que todas las familias puedan participar. "Tenemos un enorme mercado de equipamiento de segunda mano", comentó. "Muchos de los atletas que vienen aquí y que son bastante buenos han utilizado equipamiento de segunda mano durante su juventud".

De cara al resto de los Juegos, Oevreboe confirmó que Noruega se ha fijado el objetivo de conseguir 35 medallas.

"Queremos transmitir que creemos en nuestros atletas... pero no tienen que preocuparse demasiado por esto".

Oevreboe dijo que la misma filosofía se aplica incluso cuando los mejores talentos deciden abandonar el sistema noruego, como hizo el esquiador Lucas Pinheiro Braathen antes de pasarse a Brasil.

"Si es más feliz compitiendo por Brasil, debe elegir Brasil", dijo. "Nunca detendremos a nadie". (Reporte de Lisa Jucca, Kurt Hall y Joyce Zhou en Bormio, redacción de Lisa Jucca, edición en español de Javier López de Lérida)