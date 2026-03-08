Noruega: explosión en la embajada de US$ en Oslo, no excluye al terrorismo

Para la policía de Oslo, la explosión podría ser el resultado de un acto terrorista, aunque no se excluyen otros motivos, explicó el jefe de la unidad conjunta de investigación e inteligencia, Frode Larsen.

Para Larsen, es "Natural" suponer que el incidente esté relacionado con los ataques de Estados Unidos a Irán.

El investigador añadió que frente a la embajada de Estados Unidos se hizo detonar un objeto explosivo, aunque la jefa de la policía, Grete Metild, no quiso confirmar ni negar que se tratara de una granada.

Obviamente, la policía noruega ha fortalecido de inmediato las medidas de seguridad tanto para la embajada de Estados Unidos como para la israelí, pero también para la comunidad de la diáspora iraní y para la comunidad judía en el país.

Desde el 28 de febrero, el día en que Estados Unidos e Israel lanzaron la ofensiva contra Irán, todas las embajadas estadounidenses en Medio Oriente han estado en estado de máxima alerta.

Algunas de ellas incluso han sido objeto de ataques desde Teherán, pero hasta ahora ninguna había sido tocada en Europa, donde ya se han elevado los niveles de seguridad alrededor de objetivos sensibles: no solo embajadas y consulados, sino también bases militares, lugares de culto, instituciones educativas o instituciones frecuentadas por comunidades estadounidenses, israelíes o judías, e incluso por la disidencia iraní.

En Italia, desde la semana pasada, el Departamento de Seguridad Pública ha reforzado la vigilancia alrededor de las bases estadounidenses, además de otros sitios de riesgo.

Otros países de la UE -como Francia, Alemania y Reino Unido- incrementaron las medidas de seguridad, mientras que Europol, en una declaración a Euronews de su responsable de comunicación, Jan op gen Oorth, ha puesto en alerta sobre un aumento de la amenaza terrorista en la UE en el contexto del conflicto con Irán.

Medidas reforzadas también en Chipre, dada la presencia de la base militar británica de Akrotiri, que ha sido blanco de ataques iraníes, además de en Países Bajos, Portugal e incluso en la neutral Suiza. (ANSA).