Noruega impulsa en la ONU una resolución para exigir a Israel facilitar la ayuda a los palestinos

Noruega presentará un proyecto de resolución ante la Asamblea General de la ONU para obligar a Israel a levantar sus restricciones sobre la ayuda humanitaria destinada a los palestinos, anunció el miércoles el ministro noruego de Relaciones Exteriores, tras el dictamen emitido por la Corte Internacional de Justicia (CIJ).

"Noruega tiene la intención de dar seguimiento a esta decisión de la CIJ con una nueva resolución en la Asamblea General de la ONU", declaró Barth Eide en una rueda de prensa.

"Ningún país puede situarse por encima de sus obligaciones en virtud del derecho internacional. Esto es fundamental, tanto para los palestinos como para todas las demás poblaciones que viven en situaciones de guerra y conflicto", añadió.

El ministerio precisó después que Noruega presentará esta resolución "junto con varios otros países" para respaldar el dictamen de la CIJ y contribuir a que sus conclusiones tengan un efecto concreto.

Noruega ya había impulsado la resolución de la ONU que solicitó a la CIJ un "dictamen consultivo" sobre las obligaciones de Israel.

La Corte determinó el miércoles que Israel está obligado, según el derecho internacional, a facilitar el envío de ayuda a Gaza y a cubrir las necesidades básicas de la población palestina.

"Desde hace más de dos años los habitantes de Gaza viven un infierno en la tierra y durante largos períodos Israel ha bloqueado la ayuda humanitaria hacia la región", señaló Barth Eide.

"En Cisjordania la ocupación y la violencia de los colonos empeoran y allí también Israel impone estrictas restricciones a la ayuda y la asistencia humanitaria destinadas a los palestinos", agregó.

Las relaciones entre Noruega e Israel se tensaron desde que el país escandinavo reconoció oficialmente al Estado de Palestina en mayo de 2024, junto con España e Irlanda.

