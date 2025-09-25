Noruega incauta dron operado por un extranjero cerca del aeropuerto de Oslo

La policía noruega anunció el jueves haber incautado la víspera un dron operado por un hombre de nacionalidad extranjera cerca del aeropuerto internacional de Oslo, en un contexto de multiplicación de incidentes de este tipo en Escandinavia.

El hombre, de unos cincuenta años, hacía volar su dron en una zona prohibida sin que ello afectara el tráfico aéreo, indicó a AFP Lisa Mari Løkke, funcionaria de la policía regional.

No fue arrestado pero será interrogado, precisó sin querer revelar su nacionalidad exacta.

"El miércoles, hacia las 21:00 la policía fue informada de que un dron había penetrado en la zona de prohibición de sobrevuelo del aeropuerto de Oslo", explicó Løkke.

"Cuando llegamos al lugar encontramos a un hombre de unos cincuenta años piloteando el dron", añadió, señalando que la policía lo hizo aterrizar e incautó el aparato.

Este episodio se produce tras la detección esta semana de drones que afectaban el tráfico aéreo en aeropuertos daneses, en particular en Copenhague, así como en el de Oslo.

"En esta etapa no vemos ningún vínculo" entre estos incidentes, subrayó Løkke.

