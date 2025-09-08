Noruega.- Los partidos de izquierda ganan por estrecho margen las elecciones en Noruega

MADRID, 8 Sep. 2025 (Europa Press) -

Los partidos de izquierda y ecologistas habrían logrado mantener la mayoría en el Parlamento noruego por un estrecho margen tras las elecciones celebradas este lunes, lo que permitiría al actual primer ministro, Jonas Gahr Store, del Partido Laborista, mantenerse en el poder. En concreto, el Partido Laborista ha sido la formación más votada (28,2% y 54 de los 169 escaños del Storting o Parlamento unicameral noruego), seguido del ultraderechista Partido del Progreso (23,9% y 47 escaños) y del Partido Conservador (14,6% y 24 escaños), según los resultados oficiales una vez escrutados los resultados en 302 de los 357 municipios del país. En cuarta posición se sitúa el Partido de Centro (5,6% y nueve escaños), seguido del Partido de la Izquierda Socialista (5,5% y nueve escaños), el comunista Partido Rojo (5,3% y nueve escaños), el Partido Verde (4,6% y siete escaños), el Partido Demócrata Cristiano (4,2% y siete escaños) y el Partido Liberal (3,6% y tres escaños).

Estos datos suponen el mejor resultado histórico del Partido del Progreso, pero no evitan una mayoría roji-verde de 88 escaños, por delante de los 81 que reunirían los partido de derecha. Los resultados, que confirman lo que ya apuntaban las encuestas, han sido celebrados en la sede electoral del Partido Laborista, según recoge el diario noruego 'Verdens Gang'.

La líder del Partido del Progreso, Sylvi Listhaug, ha llamado ya a Jonas Gahr Store para felicitarle por su victoria, como también lo ha hecho Erna Solberg, del Partido Conservador. "Son las mejores elecciones. Las mejores elecciones desde que se fundó este partido, hace 52 años", ha destacado Listhaug, aunque ha reconocido que Store seguirá al frente del Gobierno. "Es así. Son los votantes los que deciden", ha apuntado.

Por su parte, Solberg ha reconocido el duro revés que suponen los resultados, los peores para la formación desde 2005. "Ya podemos decir que el Partido Conservador va a estar en la oposición durante la próxima legislatura", ha apuntado la dirigente conservadora, cuestionada ya como líder por varias voces dentro de su propia formación.