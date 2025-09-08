Noruega: Los partidos de izquierda ganan por un estrecho margen las elecciones en Noruega, según primeros resultados
MADRID, 8 Sep. 2025 (Europa Press) -
Los partidos de izquierda y ecologistas habrían logrado mantener la mayoría en el Parlamento noruego por un estrecho margen tras las elecciones celebradas este lunes, lo que permitiría al actual primer ministro, Jonas Gahr Store, del Partido Laborista, mantenerse en el poder. En concreto, el Partido Laborista ha sido la formación más votada (28% y 53 de los 169 escaños del Storting o Parlamento unicameral noruego), seguido del ultraderechista Partido del Progreso (24,8% y 49 escaños) y del Partido Conservador (14,4% y 23 escaños), según los resultados oficiales una vez escrutados los resultados en 290 de los 357 municipios del país. En cuarta posición se sitúa el Partido de Centro (5,9% y 10 escaños), seguido del Partido de la Izquierda Socialista (5,5% y nueve escaños), el comunista Partido Rojo (5,4% y nueve escaños), el Partido Verde (4,5% y siete escaños), el Partido Demócrata Cristiano (4,1% y siete escaños) y el Partido Liberal (3,3% y dos escaños).
Estos datos suponen el mejor resultado histórico del Partido del Progreso, pero no evitan una mayoría roji-verde de 87 escaños, por delante de los 82 que reunirían los partido de derecha. Los resultados, que confirman lo que ya apuntaban las encuestas, han sido celebrados en la sede electoral del Partido Laborista, según recoge el diario noruego 'Verdens Gang'.
