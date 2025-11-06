Noruega quiere invertir US$3.000 millones en fondo para proteger bosques

Noruega anunció que quiere invertir US$3.000 millones en el fondo para proteger los bosques tropicales lanzado este jueves por Brasil en la cumbre de líderes previa a la COP30 de la ONU, que se celebra en la ciudad de Belém.

Este fondo de inversiones tiene la ambición de captar $125.000 millones entre gobiernos e inversores privados para compensar a los países que mantengan a sus bosques en pie.

Noruega propone -bajo ciertas condiciones- destinar hasta 30.000 millones de coronas (unos US$3.000 millones) al fondo, puesto que es "vital frenar la deforestación para reducir los impactos del cambio climático", dijo el primer ministro Jonas Gahr Støre, citado en un comunicado oficial.

