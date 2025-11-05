Noruega refuerza su vigilancia en la frontera con Rusia para "garantizar la seguridad" de la población

MADRID, 5 de noviembre de 2025 (Europa Press) - Las fuerzas de seguridad de Noruega han anunciado este miércoles la puesta en marcha de medidas para reforzar la vigilancia en la frontera con Rusia para "garantizar la seguridad" de la población a medida que avanza la invasión rusa de Ucrania, que comenzó hace ya casi cuatro años. La Policía noruega ha indicado que para ello se destinarán unos 191 millones de coronas (16,2 millones de euros) de fondos procedentes de la Unión Europea y que implican una "gran mejoría" de la seguridad en toda la frontera exterior. "Esto da a las autoridades locales y nacionales una oportunidad para garantizar la protección de sus intereses nacionales", ha señalado en un comunicado. El coronel Rune Rippon ha afirmado que esto también favorecerá una mayor cooperación entre las diferentes instituciones y cuerpos del Estado. Por su parte, la jefa de la Policía, Ellen Katrine Haetta, ha aseverado que "la experiencia derivada de este proyecto servirá para el futuro. Con esta modernización, se podrán poner a prueba nuevos sistemas de sensores y detección de movimientos en la frontera". El proyecto en cuestión contará con la participación de las Fuerzas Armadas, los Servicios Conjuntos de la Policía y el personal del Ministerio de Defensa. "Estas fuerzas están realizando un trabajo importante para Europa y para Noruega. La modernización traerá consigo una mayor seguridad", ha aclarado.