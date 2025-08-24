LA NACION

Noruega suministrará a Ucrania sistemas de defensa antiaérea por valor de US$700 millones

24 ago (Reuters) - El gobierno de Noruega anunció el domingo que aportará a Ucrania sistemas de defensa antiaérea por valor de unos 7000 millones de coronas noruegas (US$696,12 millones).

"Junto con Alemania, nos estamos asegurando de que Ucrania reciba potentes sistemas de defensa antiaérea", declaró el primer ministro noruego, Jonas Gahr Store.

"Alemania y Noruega colaboran de forma muy estrecha para apoyar a Ucrania en su lucha por defender el país y proteger a la población civil de los ataques aéreos rusos", agregó.

Noruega y Alemania están financiando dos sistemas Patriot que incluyen misiles. Además, Oslo está contribuyendo a la adquisición de radares de defensa aérea del fabricante alemán Hensoldt y de sistemas de defensa aérea de Kongsberg.

(US$1 = 10,0558 coronas noruegas)

(Reporte de Harshita Meenaktshi en Bengaluru; editado en español por Carlos Serrano)

