Noruega vota en unas reñidas elecciones legislativas marcadas por la geopolítica

Los noruegos acuden a las urnas este lunes para votar en unas reñidas elecciones legislativas, en las que la inestabilidad geopolítica desatada por el segundo mandato de Donald Trump y la guerra en Ucrania podrían beneficiar al gobierno laborista saliente.

Las encuestas dan una ligera ventaja al primer ministro, Jonas Gahr Støre, un político de 65 años, que está en el cargo desde 2021.

Pero con un panorama político fragmentado, el resultado de los comicios dependerá de la capacidad de los nueve partidos principales para superar el 4% de los votos, umbral que garantiza la representación en el Parlamento.

Las primeras estimaciones de los resultados se esperan al cierre de las urnas a las 21H00 locales (19H00 GMT).

Según un sondeo publicado el sábado, los laboristas de Støre y sus aliados podrían obtener 91 escaños, seis por encima de la mayoría, de los 169 que componen el Parlamento unicameral noruego.

En este próspero país productor de petróleo de 5,6 millones de habitantes, la campaña se centró en cuestiones internas como el costo de la vida, las desigualdades, la salud, la educación y la política fiscal, en particular el impuesto sobre el patrimonio.

"Hay mucho potencial para mejorar las cosas aquí, pero en la situación actual del mundo, creo que la estabilidad del gobierno es importante", afirmó Amalie Sydtveit, una fisioterapeuta de 30 años, entrevistada en la principal avenida de Oslo.

El politólogo Johannes Bergh, del Instituto de Investigación Social (ISF), con sede en Oslo, explicó a AFP que "una de las razones por las que el Partido Laborista obtiene buenos resultados es que la situación internacional es algo incierta y que Støre tiene una vasta experiencia".

"La elección de Donald Trump (...), las discusiones sobre los aranceles, la creciente incertidumbre que pesa sobre el comercio internacional, la guerra en Ucrania (...) Todas estas cuestiones internacionales empujan a los votantes a apoyar al gobierno actual", agregó Bergh.

Støre se ha beneficiado de la implosión a principios de año de la coalición que unía a los laboristas con el Partido del Centro, una formación euroescéptica centrada en los intereses rurales.

Además, le ayudó la llegada al gobierno del popular exsecretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg.

La derecha, por su parte, está dividida: los conservadores de la ex primera ministra Erna Solberg, están rezagados en las encuestas y están por detrás del Partido del Progreso (FrP) de Sylvi Listhaug, una formación populista antiinmigración, que ahora es la primera fuerza de la oposición.

Noruega es miembro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, pero no de la Unión Europea, comparte frontera con Rusia en el Ártico y su economía depende en gran medida de las exportaciones.

