Noruego Eitrem arrasa en patinaje de velocidad y se lleva el título de los 5.000 m en Juegos de Invierno

El noruego Eitrem gana el oro en los 5.000 metros masculinos con un récord olímpico

La victoria de Eitrem supone el 29º oro de Noruega en patinaje de velocidad, el tercero de Milan Cortina

Países Bajos se queda fuera del podio en los 5.000 m masculinos por segunda prueba consecutiva

Por Pearl Josephine Nazare y Janina Nuno Rios

MILÁN, 8 feb (Reuters) - El poseedor del récord mundial Sander Eitrem hizo honor a su fama de favorito, ya que el noruego consiguió el oro en los 5.000 metros en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano Cortina el domingo.

El checo Metodej Jilek se llevó la plata, mientras que el italiano Riccardo Lorello deleitó al público local con el bronce.

Eitrem detuvo el reloj en un tiempo récord olímpico de 6 minutos 3,95 segundos, terminando 2,53 segundos por delante de Jilek.

Eitrem, de 23 años, que se convirtió en el primer atleta en patinar la distancia en menos de 6 minutos en la Copa del Mundo de Patinaje de Velocidad en Inzell en enero, consiguió la 29° medalla de oro olímpica de Noruega en este deporte en el Estadio de Patinaje de Velocidad de Milán.

"Me puse en posición de favorito, así que la presión ha sido bastante alta estos últimos días. Lo logré", dijo Eitrem.

Su victoria lo convirtió en el tercer campeón noruego de estos Juegos Olímpicos, después de que Anna Odine Stroem abriera el medallero de oro de Noruega con su triunfo en cuesta normal el sábado y Johannes Klaebo ganara el skiatlón masculino el domingo.

Al competir en sus primeros Juegos Olímpicos, Eitrem se aseguró de que no hubiera sorpresas a pesar de un campo que incluía a Timothy Loubineaud, Jilek, Casey Dawson y el favorito local Davide Ghiotto, todos considerados contendientes tras fuertes actuaciones en la Copa del Mundo.

Ghiotto y Loubineaud registraron el cuarto y quinto tiempo más rápido.

"Cuando a Timothy y Ted (Ted-Jan Bloemen) les quedaban algunas vueltas, empecé a darme cuenta de que iba a llegar hasta el final", dijo Eitrem.

"Había muchas emociones pasando por mi cabeza, un segundo estaba llorando y al siguiente simplemente estaba disfrutando el momento".

Sorteado en la segunda última pareja y patinando en el carril exterior junto a Jilek, de 19 años, Eitrem tuvo un comienzo terrible pero se recuperó rápidamente, encontrando su ritmo mientras la multitud lo animaba.

Al finalizar, se golpeó el pecho en señal de celebración.

"La adrenalina me inundó el cuerpo y sentí que luchaba por no moverme. Creo que por eso tuve un pequeño accidente", reflexionó.

Su triunfo marca un cambio en el panorama de los 5.000 m masculinos. En Pekín 2022, el sueco Nils van der Poel, ahora retirado, ganó el título, mientras que en los tres Juegos Olímpicos anteriores la distancia estuvo dominada por el holandés Sven Kramer.

Esta también es la segunda distancia consecutiva en estos Juegos Olímpicos en la que los Países Bajos no suben al podio.

El sábado, la italiana Francesca Lollobrigida consiguió la victoria en los 3.000 metros femeninos, entregando el primer oro para Italia en la Milano-Cortina y poniendo fin a la racha holandesa de tres títulos olímpicos consecutivos en esa distancia, con la noruega Ragne Wiklund y la canadiense Valerie Maltais uniéndose a ella en el podio.

A pesar de su comienzo tranquilo, los Países Bajos siguen siendo la nación más dominante del patinaje de velocidad, con un récord de 48 medallas de oro olímpicas, muy por delante de Estados Unidos (30) y Noruega (29).

'MEJOR MARIDAJE'

Jilek dijo que comprendió la magnitud del desafío antes de pisar el hielo.

"Sabía que necesitaría un récord olímpico para ganar la carrera. Sabía que tenía la mejor pareja posible", dijo.

"Lo vimos también en Inzell: ocurrió lo mismo cuando patinó el récord mundial. Fue un verdadero honor para mí patinar con él. Me ayudó mucho a conseguir un mejor tiempo también".

Hubo pura alegría para Lorello, una patinadora de 23 años nacida en Milán y debutante olímpica que creció a solo unos minutos del lugar.

Al darse cuenta de que había conseguido el bronce, disfrutó cada segundo del momento y su sonrisa se ensanchó cuando la multitud local estalló en aplausos para uno de los suyos.

"Para mí ya era un sueño simplemente estar en casa, decir que iba a entrenar en el hielo, conducir diez minutos y llegar aquí", dijo Lorello.

"Pero estoy muy contenta de que mis primeros Juegos Olímpicos hayan sido aquí, porque mis abuelos pudieron venir. Lo vieron, y con la medalla, hicieron un regalo aún más bonito". (Reporte de Pearl Josephine Nazare en Milán; Edición de Clare Fallon y Alison Williams. Editado en español por Natalia Ramos)