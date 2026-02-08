Noruego Klaebo gana el oro en el esquí de fondo masculino tras un final explosivo

Por Liz Hampton y Tommy Lund

TESERO, Italia, 8 feb (Reuters) - El noruego Johannes Klaebo se escapó del pelotón con un potente sprint final para ganar el esquí de fondo masculino en los Juegos de Milán-Cortina el domingo y conseguir su sexta medalla de oro olímpica

El francés Mathis Desloges se llevó la plata, mientras que el noruego Martin Nyenget ganó el bronce tras 10 km de esquí de fondo clásico y 10 km de estilo libre

Desloges conservó su medalla de plata a pesar de las largas deliberaciones del jurado después de recibir una tarjeta amarilla por cortar una marca del recorrido al tomar una curva en el estadio. La maniobra le ayudó a ganar varios metros alrededor de la marca de los 13 km

Klaebo intercambió el liderato con un grupo muy compacto dominado por esquiadores franceses y sus compatriotas noruegos durante gran parte de la carrera. Se escapó cerca del final en una dramática llegada a la última cuesta, con tiempo para saludar al público que le animaba antes de cruzar la línea de meta

La victoria mantuvo al noruego de 29 años en camino de superar el récord de su compatriota Marit Bjoergen de ocho medallas de oro olímpicas en este deporte

"Voy a ir carrera a carrera y luego ya veremos. Pero es un buen comienzo y, con el tiempo y el público, ha sido increíble", dijo Klaebo

Mientras el noruego cruzaba la línea de meta, Desloges y Nyenget luchaban por el segundo puesto, y el francés superó a su competidor por medio esquí

"Fue solo un error, no quería ganar posiciones... Solo quiero pedir perdón", dijo Desloges. Estas son las primeras Olimpiadas para el joven de 23 años, que actualmente ocupa el puesto 25 en la clasificación de la Copa del Mundo

La mayoría de los atletas se mostraron satisfechos con la decisión de que Desloges conservara su medalla

"No es mi decisión, así que no es algo en lo que deba pensar demasiado", dijo el medallista de bronce Nyenget. (Reportaje de Liz Hampton y Tommy Lund en Tesero, Italia; edición de Ken Ferris y Hugh Lawson. Editado en español por Natalia Ramos)