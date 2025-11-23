"Nos cuesta entender", dice Sampaoli tras perder la final de Sudamericana

El entrenador de Atlético Mineiro, el argentino Jorge Sampaoli, lamentó haber perdido este sábado la final de la Copa Sudamericana 2025 ante Lanús, un resultado que a su equipo le "cuesta entender" luego de dominar el partido.

El duelo en el estadio Defensores del Chaco, en Asunción, fue protagonizado en su mayoría por el Galo, que no logró marcar y tuvo que ir hasta los penales tras la igualdad de 0-0 en 120 minutos.

En la definición desde los doce pasos el Granate ganó gracias a tres atajadas del portero Nahuel Losada, una de ellas ante un disparo del delantero Hulk.

"En realidad yo creo que o time (el equipo) dio lo máximo que pudo y no le alcanzó", dijo en rueda de prensa Sampaoli, de 65 años.

Esta era la oportunidad para que el DT dejara atrás los fantasmas que lo persiguen por el mal Mundial que tuvo con LA NACION de Lionel Messi en Rusia 2018, donde fue eliminada en octavos de final, y pasos pocos destacados por clubes de Europa y Sudamérica desde entonces.

"Nos cuesta entender cómo o time no ganó esta final", añadió Sampaoli.

"El fútbol es así pero hoy si habría un ganador, seguramente sería Atlético Mineiro".

El Galo suma dos finales internacionales consecutivas perdidas. En 2023 había perdido la de la Copa Libertadores ante el Botafogo en Buenos Aires.

Ante preguntas de la prensa sobre si continuará en el Galo, Sampaoli recordó que firmó en septiembre un contrato por dos años y piensa cumplirlo.

"Quiero hacer un proyecto a largo plazo en este club", sostuvo.

das/ma