"Nos debimos atrever a jugar un poco más", lamenta "Flaco" López del Palmeiras

El delantero argentino de Palmeiras, José Manuel "Flaco" López, lamentó la derrota 1-0 de este sábado ante Flamengo en la final de la Copa Libertadores 2025, en la que quedó como goleador, y reconoció que al Verdão le faltó atreverse "a jugar un poco más".

"Intentamos todo (...) Es fútbol y se decidió en detalles y lamentablemente nos tocó perder", admitió el atacante, todavía con la frustración evidente de no haber podido revertir el 1-0 que marcó Danilo al 67', y que bastó para sellar el tetracampeonato continental del Flamengo.

"Creo que nos debimos atrever a jugar un poco más", lamentó el delantero de 24 años, en referencia al partido cerrado y especulativo que ambos equipos mostraron, especialmente en el primer tiempo.

Pese al golpe, le envió un mensaje a la afición que acudió en masa al Monumental de Lima: "Vamos a tener revancha, vamos a seguir trabajando para darle alegría a toda esta gente linda de Palmeiras que vino a hacernos el aguante".

López subrayó que el partido fue "duro de parte de los dos", y prometió que el verde paulista dará "todo lo que queda en el torneo" local, donde Palmeiras debe ganar en las dos fechas restantes y esperar que resbale el propio Flamengo, líder que lo aventaja con 5 puntos.

"Los campeones están hechos de esto. Hay que seguir trabajando, vamos a tener revancha. Vamos a volver el año que viene con mucha más fuerza", remató López, que concluye esta edición de la Libertadores como goleador del torneo, con 7 tantos, junto al también argentino Adrián "Maravilla" Martínez, de Racing de Avellaneda.

ag/cl