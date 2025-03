"Nosotros también tenemos nuestras armas", afirma Gareca antes de la "final" contra Ecuador

"Nosotros también tenemos nuestras armas; tenemos jugadores importantes y la condición de local", destacó este lunes Ricardo Gareca, técnico Chile, último en la clasificatoria sudamericana para el Mundial de 2026, en la previa del duelo ante Ecuador por la decimocuarta fecha.

Aunque el 'Tigre' Gareca reconoció que tendrán que tener "cuidado en todos los aspectos" en el duelo del martes en Santiago, Chile está "en condiciones de tener un gran rendimiento y un buen resultado".

La Tricolor llega a Santiago encumbrada en el segundo lugar de la tabla, con 22 puntos, detrás de Argentina, el líder, con 28.

Chile, en cambio, tiene apenas nueve puntos y sólo apuesta por alcanzar el repechaje para llegar al Mundial de Norteamérica, que está en manos de Bolivia, con 13 unidades.

"El único momento que nos queda (para recuperarnos) es el próximo partido, que es una final que nos vamos a jugar. Esa es la mentalidad que tenemos", aseguró Gareca.

La Roja llega con el sabor amargo de no haber rescatado ni un punto ante Paraguay el jueves en Asunción, donde perdió 1-0, y con el deshonor de volver a estar en el fondo de la tabla tras el triunfo de Perú 3-1 ante Bolivia.

Pese al duro momento, el repechaje no está "tan lejos, y mientras no estemos tan lejos no hay que perder la esperanza", aseguró Gareca.

Chile no podrá contar con su delantero estrella, el veterano Alexis Sánchez, que por lesión no juega con la Roja desde junio de 2024 y se ha perdido todos los partidos de eliminatorias del ciclo de Gareca.

"Lo lamentamos, porque es un jugador totalmente consolidado y goza de la idolatría de todo el pueblo. Lo que más deseamos es una pronta recuperación", dijo el 'Tigre'.

