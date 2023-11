La guerra Israel-Hamás es uno de los acontecimientos más complejos y que más divisiones provoca que haya tenido que cubrir la AFP. Toca fracturas históricas profundas que generan emociones viscerales en nuestras sociedades y en las salas de redacción.

La escala y la brutalidad del ataque de Hamás el 7 de octubre y las preguntas existenciales que plantea para Israel, así como el sufrimiento en Gaza por los bombardeo, provocaron una considerable conmoción.

Estos sentimientos se ven amplificados por el cáustico debate en las redes sociales, plagadas de imágenes violentas, desinformación y discursos de odio.

La AFP trabaja las 24 horas del día para explicar acontecimientos en constante evolución, lo que la expone a acusaciones de parcialidad, ya sea propalestina o proisraelí.

Cada palabra que escribimos es mirada con lupa en busca de señales de una tendencia hacia uno u otro lado. Es un contexto extremadamente difícil para producir periodismo de calidad.

Seamos claros: la AFP no es parcial. Nos mantenemos firmemente leales a nuestros estatutos que nos obligan a cubrir de manera independiente los hechos y a brindar testimonio de lo que ocurre. Y seamos claros también: estamos muy orgullosos de los periodistas de la AFP que trabajan sin descanso en esta cobertura, algunos de ellos en condiciones muy peligrosas. Han hecho cosas extraordinarias.

Pero no somos perfectos. La recolección de información en tiempo real es complicada y a veces desordenada. Enviamos a diario cientos de despachos, fotos y videos. A pesar de nuestros mejores esfuerzos, cometemos errores y hacemos elecciones imperfectas. Pero somos transparentes. Corregimos, ajustamos, actualizamos. Nos esforzamos para obtener la información correcta e informar de esta guerra desde el terreno en Israel y en Gaza, sin miedo ni sesgos.

Todos los días recordamos nuestros principios editoriales, nuestra carta editorial y nuestras consignas sobre la necesidad de indicar las fuentes de las informaciones. Somos una agencia de prensa, no editorializamos. Cada información que enviamos a nuestros clientes requiere una fuente clara.

Nuestra redactora en jefe, junto a nuestros responsables de principios editoriales, actualizan de manera regular nuestras consignas editoriales sobre la guerra Israel-Hamás con el objetivo de garantizar una cobertura justa y equilibrada en todo el mundo.

Se trata de una cobertura para la cual está movilizada una gran parte de nuestro equipo de 1.700 periodistas. Informamos de protestas provocadas por la guerra en países del mundo entero. Las mismas reglas deben aplicarse en todas partes.

En AFP priorizamos tener periodistas en el terreno que puedan ser testigos directos de los hechos. Actualmente tenemos unos 50 periodistas trabajando en Israel, la Franja de Gaza y Cisjordania. La mayoría viven en esos lugares de manera permanente -israelíes, palestinos, extranjeros. Desde el inicio, han aportado su conocimiento y sus fuentes. En las últimas semanas se les han sumado unos 15 enviados especiales.

Tenemos equipos recorriendo Israel para informar del impacto del ataque del 7 de octubre, que dejó unos 1.400 israelíes muertos, la mayoría civiles.

Contamos las historias de israelíes comunes y documentamos la situación militar. Contamos escenas de horror en las comunidades atacadas por Hamás, desde las morgues donde se juntaban restos humanos y desde el festival de música donde cientos de jóvenes fueron masacrados. Contamos las historias de los rehenes israelíes y sus familias. Estuvimos presentes en muchos funerales desgarradores. Y nos esforzamos para continuar contando historias de las víctimas israelíes del 7 de octubre, a pesar de que los acontecimientos en Gaza ocupan ahora la atención.

En Gaza, tenemos nueve periodistas palestinos que trabajan en condiciones muy precarias. Han tenido que abandonar sus casas y nuestra oficina en la ciudad de Gaza tuvo que ser evacuada cuando el ejército israelí instó a la población a partir hacia el sur. Solo queda una cámara de video en el techo del edificio que transmite imágenes en directo a los canales de televisión del mundo entero.

Nuestro equipo se apiña ahora en apartamentos compartidos y carpas con unos 60 familiares cerca de Jan Yunís. Hay poca comida y agua, los bombardeos contra blancos alrededor de ellos continúan. Algunos han perdido familiares, todos han perdido amigos o vecinos. Los hogares han desaparecido. El ambiente es de desesperación.

Estos periodistas siguen mostrando un coraje extraordinario y resiliencia para documentar la muerte y la destrucción que los rodea. Más de 25 periodistas palestinos han muerto. Su trabajo los lleva a hospitales y morgues. Han visto a cientos de muertos y heridos, incluyendo mujeres y niños. Las historias humanas de sufrimiento de las cuales son testigos pueden ser abrumadoras. Las autoridades de Hamás en Gaza afirman que más de 9.000 personas, incluyendo miles de niños, murieron en los bombardeos.

Por el momento, nuestro equipo está bloqueado en Gaza. No hay manera de salir de ese territorio. La dirección de la AFP está en contacto regular con el ejército israelí. Nos han dicho que los medios no serán tomados como blanco de manera deliberada, pero que no pueden garantizar la seguridad de nuestros periodistas. Presionamos a todas las autoridades pertinentes para conseguir ayuda. El hecho de que ciertas personas hayan podido salir de Gaza hacia Egipto desde el 1 de noviembre nos da un poco de esperanza.

- explosión en el hospital -

Lo complejo de esta cobertura quedó ilustrada con la explosión en el hospital Al Ahli en la ciudad de Gaza el 17 de octubre.

La AFP, como muchos otros grandes medios, informó de las afirmaciones de responsables del ministerio de Salud de Hamás de que de 200 y 300 personas habían muerto en un ataque aéreo israelí. Contactamos de inmediato al ejército israelí para tener su reacción e incluimos un primer comentario en nuestros despachos en los 15 minutos que siguieron a la alerta sobre la explosión. Solamente unas tres horas más tarde Israel desmintió y acusó a un misil de la Yihad Islámica de ser responsable, lo que nos llevó a reescribir por completo nuestros despachos. Pero en la batalla de la información, las alegaciones de Hamás habían tomado la delantera.

Los medios fueron muy criticados por la cobertura de este incidente, por haber dado demasiada importancia a las afirmaciones de Hamás.

¿Pudimos haber tratado la noticia de otra manera? Sí. Tendríamos que haber sido más medidos en nuestro lenguaje y tendríamos que haber dejado claro que la AFP no podía confirmar de manera independiente las afirmaciones de Hamás. Como resultado de esto, actualizamos nuestras reglas editoriales.

¿Pudo haber ignorado la AFP ese comunicado del ministerio de Hamás? No. Los medios tradicionales ya no son los guardianes de la información. La noticia ya estaba en las redes sociales. Nuestro trabajo es verificar y contextualizar. Analistas y expertos militares que consultamos para nuestra investigación sobre esta explosión parecen inclinarse por la hipótesis de un misil palestino, pero no descartaron ningún escenario.

Hacemos todo lo posible para proteger a nuestros periodistas en Gaza porque somos plenamente conscientes de los peligros de esta guerra.

La fotógrafa de la AFP Christina Assi continúa hospitalizada tras haber resultado gravemente herida en un ataque en el sur de Líbano el 13 de octubre en el que murió el colega de Reuters Issam Abdallah. Otros cinco periodistas, incluido Dylan Collins de la AFP y reporteros de Reuters y Al Jazeera resultaron heridos. Los periodistas están seguros de haber sido atacados por fuego israelí desde el otro lado de la frontera. Se han abierto investigaciones que siguen en curso.

Hacemos también todo lo posible a diario para proteger la salud mental de nuestros periodistas. En la era digital, la batalla de la información se lleva a cabo a menudo a través de imágenes desgarradoras y violentas.

Nuestros periodistas estuvieron entre los primeros testigos independientes de las atrocidades cometidas en el sur de Israel el 7 de octubre. Las imágenes que enviamos de civiles matados en una parada de autobús o en sus vehículos dieron la vuelta al mundo. Son muy duras. Estuvimos también en el primer grupo de periodistas que accedió a los kibutz cerca de la frontera con Gaza que fueron escenarios de los peores hechos de violencias de Hamás.

Desde el primer día, verificamos y enviamos a los clientes imágenes provenientes de socorristas israelíes, cámaras de vigilancia, dashcam o cámaras corporales halladas en los cuerpos de milicianos de Hamás muertos. Mientras nuestros editores examinaban una enorme cantidad de imágenes de las atrocidades, nuestros periodistas de verificación digital se veían confrontados a una ola de videos falsos o manipulados que mostraban escenas de violencia fuera de contexto sin vínculo con la guerra.

Esas imágenes forman parte de los miles de fotos y videos difícilmente soportables producidos por periodistas de la AFP en las últimas semanas. Las imágenes de niños muertos y heridos en Gaza con particularmente perturbadoras.

Hacemos esta trabajo para intentar tener una visión clara de los acontecimientos y ofrecer a nuestro clientes del mundo entero datos verificados. Pero somos muy conscientes del impacto psicológico en nuestros periodistas. Es brutal y tenemos que protegerlos y apoyarlos.

A pesar de todas las presiones, sentimos que tenemos una gran responsabilidad y una misión. Los mensajes de apoyo de nuestros clientes y la solidaridad con colegas de otros medios nos alientan: nuestro trabajo es más importante y relevante que nunca.

