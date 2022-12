Nothing distribuye la beta de Nothing OS 1.5 basado en 13

Nothing ha iniciado la distribución de la beta de Nothing OS 1.5 basado en 13 con el objetivo de solucionar errores e introducir nuevas funciones y herramientas antes de su lanzamiento a principios del próximo año.

Nothing OS 1.5 llega con Android 13, y en esta fase beta la compañía busca mejor el software y el hardware, introducir nuevas características y corregir errores a partir de los comentarios de quienes tengan acceso a esta versión.

La compañía ha matizado en una nota de prensa que en esta versión no definitiva puede las aplicaciones Netflix y Google Pay no funcionarán en su totalidad, y que hasta el primer trimestre de 2023 no se lanzará para el público.

Introduce nuevas características como una nueva aplicación de clima personalizada, controles de audio mejorados en la interfaz de usuario para los controles de volumen y una ventana emergente de Bluetooth, nuevas temáticas, un escáner de código QR en configuraciones rápidas y carga de aplicación más rápida.

Europa Press