Nothing trabaja en cuatro nuevos dispositivos y nombra nuevo director de Diseño

La marca tecnológica Nothing, creada por el cofundador de OnePlus Carl Pei, ha anunciado que trabaja en cuatro nuevos dispositivos, coincidiendo con el nombramiento de su nuevo director de Diseño, Adam Bates, exdirector de Diseño y Experiencia de producto de Dyson.