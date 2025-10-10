Noticias e Indicadores de América Latina (10 de octubre)

LA AGENDA DEL VIERNES EEUU

- La Universidad de Michigan publica la lectura preliminar del Índice de Confianza del Consumidor de octubre.

- Los funcionarios de la Reserva Federal Austan Goolsbee, Alberto Musalem y Mary Daly hablan sobre la actualidad económica en varios eventos.

MÉXICO

- El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) difundirá el dato de la producción industrial de agosto.

VENEZUELA NOBEL- La líder de la oposición venezolana María Corina Machado ganó el premio Nobel de la Paz por promover los derechos democráticos y luchar contra la dictadura, a pesar de las repetidas declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, de que se lo merece él. Machado, ingeniera industrial de 58 años que vive en la clandestinidad, vio cómo en 2024 los tribunales le impidieron presentarse a las elecciones presidenciales y, por tanto, disputar el cargo al presidente Nicolás Maduro, en el poder desde 2013.

PERÚ GOBIERNO- Los legisladores de Perú juramentaron al jefe del Congreso, José Jeri, como nuevo presidente del país poco después de votar por unanimidad para destituir a la presidenta Dina Boluarte, una de las líderes menos populares del mundo. En una sesión previa en la noche del jueves bloques de distintas tiendas políticas habían votado para iniciar un debate sobre la destitución de Boluarte, por motivos de "incapacidad moral" para gobernar, y el Congreso la convocó para defenderse.

ARANCELES UE- Solo una pequeña minoría de trabajadores de la zona euro teme que los aranceles estadounidenses pongan en peligro sus puestos de trabajo, pero aun así podrían suponer un lastre para una economía ya de por sí aletargada, según escribieron investigadores del Banco Central Europeo (BCE) en una entrada de blog. El Gobierno de Trump impuso una serie de aranceles a las importaciones de la Unión Europea en julio, elevando la tasa arancelaria efectiva alrededor del 13,1% desde el 2,3%, un lastre para el bloque, puesto que Estados Unidos sigue siendo, con diferencia, su mayor mercado de exportación.

ISRAEL GAZA- Las fuerzas israelíes comenzaron a retirarse de algunas zonas de Gaza en virtud del acuerdo de alto el fuego con Hamás y algunos residentes regresaron a barrios destrozados en un escenario de confusión sobre cuándo se suspenderán las hostilidades tras dos años de guerra. "Gracias a Dios, mi casa sigue en pie", dijo Ismail Zayda, de 40 años, en la zona de Jeque Radwan, en la Ciudad de Gaza.

Pero el lugar está destruido, las casas de mis vecinos están destruidas, barrios enteros han desaparecido.

ESPAÑA- Trump dijo que la OTAN debería plantearse expulsar a España de sus filas debido a una disputa sobre el incremento del gasto militar en el país del sur de Europa. Los miembros de la alianza de seguridad acordaron en junio aumentar drásticamente su gasto militar hasta el 5% del Producto Interno Bruto, cumpliendo así una de las principales prioridades de Trump, que quiere que los europeos gasten más en su defensa.

LO QUE HAY QUE SABER DEL JUEVES

BARR- La Fed debería actuar con cautela respecto de tasas de interés, dijo el gobernador Michael Barr, en un discurso en el que destacó los riesgos de inflación, pero reconoció las posibles debilidades de un mercado laboral "casi equilibrado". "El Comité Federal de Mercado Abierto debería ser cauto a la hora de ajustar la política monetaria para que podamos recopilar más datos, actualizar nuestras previsiones y evaluar mejor el equilibrio de riesgos", dijo Barr, en sus primeras declaraciones sobre política monetaria desde junio.

WALL STREET- Las bolsas estadounidenses cerraron con una baja, ya que los inversores, sin datos económicos ni catalizadores que influyan en la dirección, aprovecharon la oportunidad para consolidar ganancias antes de la temporada de resultados del tercer trimestre. Los índices S&P 500 y el Nasdaq retrocedieron desde los máximos históricos del miércoles, pero el Dow Jones cerró con un descenso porcentual mayor.

MÉXICO TASAS- La junta de gobierno del banco central mexicano (Banxico) continuará valorando hacia adelante más recortes de la tasa de referencia, en consonancia con la estrategia restrictiva mostrada desde hace un año y medio, según la minuta de la última decisión de política monetaria. "Las acciones que se implementen serán tales que la tasa de referencia sea congruente, en todo momento, con la trayectoria requerida para propiciar la convergencia ordenada y sostenida de la inflación general a la meta de 3% en el plazo previsto", dijo.

VENEZUELA GAS- El Gobierno de Estados Unidos autorizó a Shell y a Trinidad y Tobago a desarrollar un campo de gas costa afuera en Venezuela, cerca de la frontera marítima, dijo el fiscal general de Trinidad.

El importante proyecto, destinado a abastecer a Trinidad con gas venezolano, ha avanzado lentamente en los últimos años debido a los frecuentes cambios en la política estadounidense hacia Venezuela, que permanece bajo sanciones energéticas estadounidenses desde 2019.

EEUU.- El Gobierno de Estados Unidos compró pesos argentinos y finalizó un acuerdo para un intercambio de monedas (swap) por US$20.000 millones con el Banco Central de Argentina, dijo el secretario del Tesoro, Scott Bessent, un anuncio que disparó los bonos argentinos en pesos y dólares. "El Tesoro de Estados Unidos está preparado para tomar de inmediato todas las medidas excepcionales que sean necesarias para proporcionar estabilidad a los mercados", dijo Bessent en la red social X.

