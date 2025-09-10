Noticias e indicadores de América Latina (10 de septiembre)

LA AGENDA DEL MIÉRCOLES ESTADOS UNIDOS

-La Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento del Trabajo publica su índice de precios del productor de agosto.

-El Tesoro subasta bonos a 10 años por US$42.000 millones.

-La Oficina del Censo publica cifras de inventarios mayoristas de julio.

-Un juez escuchará a postores y acreedores para decidir el ganador de una subasta judicial de acciones de la matriz de la refinería venezolana Citgo Petroleum.

EUROPA

-El Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo comienza su reunión de dos días de política monetaria.

BRASIL

-El Instituto Brasileño de Geografía y Estadísticas publica su índice de precios al consumidor de agosto.

ARGENTINA

-El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos publica el índice precios al consumidor de agosto.

CHILE

-El Banco Central publica su informe de política monetaria.

POLONIA SEGURIDAD- Polonia derribó drones que entraron en su espacio aéreo, en un amplio ataque ruso en el oeste de Ucrania, que un miembro de la OTAN calificó la violación como un "acto de agresión". El primer ministro polaco, Donald Tusk, dijo que estaba en "contacto permanente" con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte. Tusk convocó una reunión de emergencia del Consejo de Ministros a las 8 (0600 GMT), según informó un portavoz del Gobierno.

UE META TIKTOK- Meta Platforms y TikTok ganaron su batalla legal contra una tasa de supervisión de la Unión Europea que se les impuso en virtud de normas tecnológicas históricas, después de que el segundo tribunal más alto de Europa criticó a los reguladores de la Unión Europea por la forma en que calcularon la tasa. Meta y TikTok, de ByteDance, demandaron a la Comisión Europea después de que se les impuso una tasa de supervisión del 0,05% de sus ingresos netos anuales en todo el mundo para cubrir el costo que supone para el ejecutivo de la UE la supervisión del cumplimiento de su Ley de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés).

NOVO NORDISK DESPIDOS- La empresa Novo Nordisk, fabricante de Wegovy, eliminará 9000 puestos de trabajo, es decir, el 11,5% de su plantilla, en el marco de una reestructuración destinada a ahorrar 8000 millones de coronas danesas (US$1260 millones) al año, según anunció, en plena lucha contra la creciente presión de su rival estadounidense Eli Lilly.

Novo Nordisk anunció hoy una transformación de toda la empresa para simplificar su organización, mejorar la velocidad de la toma de decisiones y reasignar recursos hacia las oportunidades de crecimiento de la empresa en diabetes y obesidad", dijo en un comunicado.

VENTAS INDITEX- La propietaria de Zara, Inditex, informó de un mejor comienzo de sus ventas de otoño boreal, una señal alentadora en un momento en que el mayor minorista de moda rápida del mundo que cotiza en bolsa lidia con el impacto de la debilidad del dólar y los aranceles estadounidenses en el gasto de los consumidores. Las ventas en el inicio del trimestre otoñal de Inditex, del 1 de agosto al 8 de septiembre, aumentaron un 9% en términos ajustados a divisa en comparación con hace un año, lo que supone una aceleración respecto al crecimiento del 5,1% registrado en el primer semestre. Las acciones de Inditex, que han caído este año, subían un 6% en las primeras operaciones.

ISRAEL UE- La Comisión Europea propondrá sancionar a los ministros israelíes extremistas y suspender parcialmente el acuerdo de asociación de la Unión Europea con Israel, centrándose en asuntos relacionados con el comercio, dijo la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. En un discurso sobre el estado de la Unión ante el Parlamento Europeo en Estrasburgo, Von der Leyen dijo también que la Comisión dejará en suspenso su apoyo bilateral a Israel, sin que ello afecte al trabajo con la sociedad civil israelí y con Yad Vashem, el principal centro memorial del Holocausto en Israel.

TRUMP UE- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instó a las autoridades de la UE a imponer a China aranceles de hasta el 100% como parte de una estrategia para presionar al presidente ruso, Vladimir Putin, según un responsable estadounidense y un diplomático de la UE. Trump también animó a la Unión Europea a aplicar aranceles similares a India, dijo el responsable, que pidió el anonimato para hablar de conversaciones privadas. China e India son importantes compradores de petróleo ruso y, como tales, desempeñan un papel vital para mantener a flote la economía de Rusia.

LO QUE HAY QUE SABER DEL MARTES

TRUMP COOK- Una jueza federal impidió temporalmente al presidente Donald Trump destituir a la gobernadora de la Reserva Federal Lisa Cook, un primer revés para la Casa Blanca en una batalla legal sin precedentes que podría poner en peligro la independencia del banco central.

El fallo preliminar de la jueza de distrito Jia Cobb en Washington, D.C., determinó que las afirmaciones del Gobierno de Trump de que Cook cometió fraude hipotecario antes de asumir el cargo probablemente no eran motivo suficiente para su destitución.

Wall Street- El S&P 500 cerró en un récord porque una revisión a la baja de datos de empleo respaldó las expectativas de que la Reserva Federal recortará pronto las tasas de interés para apuntalar el crecimiento económico. Los mercados financieros han descontado un recorte de 25 puntos básicos en la reunión de política monetaria de la Fed de la próxima semana, y el comercio de futuros sugiere una probabilidad de casi el 10% de un recorte de 50 puntos básicos, según la herramienta FedWatch de CME.

Chile Tasas- El Banco Central de Chile decidió mantener su tasa de interés referencial en 4,75%, en línea con las expectativas del mercado, mientras analiza el riesgo de una persistencia inflacionaria. La decisión sobre la Tasa de Política Monetaria (TPM) fue unánime, dijo el banco en un comunicado.

Apple iPhone- Apple presentó un nuevo iPhone "Air" más delgado, con una "batería de alta densidad" y un procesador totalmente nuevo, así como el iPhone 17, la última actualización de su smartphone insignia. El modelo iPhone Air fue la estrella del evento anual de lanzamiento de productos, y Apple afirmó que se trata del iPhone más resistente hasta la fecha.

Israel Qatar- Israel lanzó un ataque aéreo contra líderes del grupo islamista palestino Hamás en Qatar, ampliando sus acciones militares que se han extendido por Oriente Medio para incluir al Estado árabe del golfo Pérsico, donde el grupo tiene su base política desde hace tiempo. Qatar, socio de Estados Unidos en materia de seguridad y sede de la base aérea de Al-Udeid, la mayor instalación militar estadounidense en Oriente Medio, condenó el ataque como "cobarde" y lo calificó de violación flagrante del derecho internacional.

EEUU Empleo- La economía de Estados Unidos probablemente creó 911.000 puestos de trabajo menos en los 12 meses hasta marzo de lo estimado previamente, dijo el Gobierno, lo que sugiere que el crecimiento del empleo ya estaba estancado antes de los agresivos aranceles del presidente Donald Trump. Economistas habían estimado que la Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento de Trabajo (BLS) podría revisar a la baja el nivel de empleo entre abril de 2024 y marzo de 2025 en entre 400.000 y 1.000.000 de puestos de trabajo. Anglo Teck- Las mineras Anglo American y la canadiense Teck Resources anunciaron su fusión, en lo que sería la mayor operación del sector minero en más de una década. Anglo Teck tendrá su sede en Canadá, pero cotizará principalmente en Londres, informaron las dos empresas, cuya capitalización bursátil conjunta supera los US$53.000 millones.

El acuerdo de fusión une activos de "extraordinario valor", dijo a Reuters el presidente del directorio de la estatal chilena Codelco, Máximo Pacheco. (REUTERS JLL APF)