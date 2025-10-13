Noticias e Indicadores de América Latina (13 de octubre)

LA AGENDA DEL LUNES

ESTADOS UNIDOS

-La presidenta de la Fed de Filadelfia, Anna Paulson, habla en un evento.

-El mercado de los bonos del Tesoro estará cerrado por el feriado de Columbus Day.

MERCADOS GLOBALES

ISRAEL PALESTINOS- Hamás entregó a Israel a los 20 rehenes supervivientes, un paso importante para poner fin a dos años de guerra devastadora en Gaza, mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que ayudó a mediar en la tregua, proclamó que es "un gran día". El ejército israelí dijo que recibió a los 13 rehenes restantes después de que un primer lote de siete llegó a primera hora, anuncios que provocaron vítores, abrazos y llantos entre miles de personas que esperaban en la Plaza de los Rehenes de Tel Aviv.

BOFA ORO- Bank of America elevó sus previsiones de precios para los metales preciosos, aumentando a US$5000 la onza sus perspectivas para el oro en 2026, con un promedio de US$4400, y a US$65 para la plata, con una media de US$56,25. El banco dijo en una nota que existe el riesgo de una corrección a corto plazo, pero todavía espera más alzas para ambos metales el próximo año.

NOBEL ECONOMÍA- Philippe Aghion y Peter Howitt ganaron el premio Nobel de Economía de 2025 por "haber explicado el crecimiento económico impulsado por la innovación", según informó la Real Academia Sueca de las Ciencias. El prestigioso galardón, conocido formalmente como Premio Sveriges Riksbank de Ciencias Económicas en Memoria de Alfred Nobel, es el último que se entrega este año y está dotado con 11 millones de coronas suecas (US$1,2 millones).

FRANCIA MACRON- El presidente francés, Emmanuel Macron, dijo que seguirá en su cargo para garantizar la estabilidad del país, ignorando los repetidos llamados de la oposición para que dimita, en la peor crisis política de Francia en décadas. "Nunca olviden que el mandato dado por el pueblo francés es servir, servir y servir, y dar respuestas a las preguntas de los franceses de todos los días, y hacer todo lo posible por la independencia de Francia", dijo Macron a la prensa en Egipto, pocos días después de volver a nombrar al primer ministro Sébastien Lecornu jefe de su Gobierno.

CIENTÍFICOS CLIMA- El calentamiento global está traspasando umbrales peligrosos antes de lo previsto y los arrecifes de coral del mundo se encuentran ahora en una fase de desaparición casi irreversible, lo que los científicos describieron como el primer "punto de inflexión" en el colapso de los ecosistemas provocado por el clima.

La advertencia del informe Global Tipping Points, elaborado por 160 investigadores de todo el mundo y que sintetiza datos científicos pioneros para estimar puntos de no retorno, se conoce pocas semanas antes de la cumbre climática de este año, la COP30, que se celebrará en Brasil. LO QUE HAY QUE SABER DEL FIN DE SEMANA

EEUU CHINA- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que subirá un 100% los aranceles a las importaciones de China a Estados Unidos e impondrá controles a la exportación de "todo el software crítico", en represalia por los límites a minerales de tierras raras recientemente anunciados por Pekín. El anuncio siguió a una publicación anterior que señalaba que se avecinaban nuevos gravámenes contra productos chinos, al tiempo que amenazaba con cancelar una reunión con el presidente Xi Jinping, una andanada contra Pekín que hizo entrar en barrena a los mercados y a las relaciones entre las mayores economías del mundo. FED MUSALEM- El presidente de la Reserva Federal de San Luis, Alberto Musalem, dijo que dado que las tasas de interés se encuentran ahora entre moderadamente restrictivas y neutrales, es posible que haya margen para otro recorte con el fin de apuntalar al mercado laboral, pero instó a la cautela debido a una inflación demasiado elevada. "Estoy abierto a una posible nueva reducción de las tasas de interés para proporcionar un seguro adicional frente el debilitamiento del mercado laboral", dijo Musalem.

WALL STREET- Wall Street se hundió después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sacudió los mercados con una retahíla de amenazas contra China, que había endurecido sus restricciones a las ventas de tierras raras. Los tres principales índices bursátiles estadounidenses se desplomaron con fuerza tras las declaraciones de Trump, sufriendo su mayor caída porcentual diaria en meses.

FRANCIA POLÍTICA- La Presidencia francesa anunció la nueva formación del gabinete del primer ministro Sébastien Lecornu, que volvió a nombrar ministro de Economía a Roland Lescure, estrecho aliado de Emmanuel Macron. El último gobierno de Lecornu sólo duró 14 horas. Lescure toma el relevo de Bercy en un momento en que el Gobierno está sometido a una intensa presión para sacar adelante un presupuesto para 2026 en un Parlamento profundamente dividido. ARGENTINA OPENAI- OpenAI y la empresa de energía Sur Energy firmaron una carta de intención para impulsar un proyecto de 'Data Center' a gran escala en Argentina, que supondrá una inversión de hasta US$25.000 millones, anunció el Gobierno. El proyecto apunta a albergar la próxima generación de computación de inteligencia artificial y alcanzar una capacidad de hasta 500 megavatios. La líder de la oposición venezolana María Corina Machado ganó el Premio Nobel de la Paz por luchar contra la "dictadura" en su país y lo dedicó en parte al presidente estadounidense, Donald Trump, que ha insistido repetidamente que él merecía la distinción. Machado, ingeniera industrial de 58 años y que vive en la clandestinidad, no pudo presentarse a las elecciones de 2024 por la prohibición de un tribunal venezolano y retar al presidente Nicolás Maduro, que ha ejercido el cargo desde 2013. (REUTERS JLL JL APF CS)