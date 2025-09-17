Noticias e Indicadores de América Latina (17 de septiembre)

LA AGENDA DEL MIÉRCOLES ESTADOS UNIDOS

-El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de la Reserva Federal publica su comunicado de política monetaria y su presidente, Jerome Powell, ofrece una rueda de prensa.

-Se publican las previsiones económicas trimestrales de los gobernadores y presidentes de la Fed.

-La empresa de redes sociales Meta celebra su conferencia anual Connect en su sede en California.

-La Oficina del Censo publica las cifras de permisos de construcción e inicio de construcción de viviendas de agosto.

BRASIL -El Comité de Política Monetaria del Banco Central de Brasil informa de su decisión sobre política monetaria.

REINO UNIDO EEUU- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, inicia formalmente su segunda visita de Estado a Reino Unido, con la pompa real como telón de fondo para unas complejas conversaciones diplomáticas, mientras persisten las preguntas difíciles sobre Jeffrey Epstein. El rey Carlos y la familia real desplegarán la alfombra roja para el presidente cuando llegue a Windsor, el castillo habitado más antiguo y más grande del mundo y hogar familiar de los monarcas británicos durante casi 1000 años, con una procesión de carruajes, salvas de artillería, un desfile aéreo militar y un lujoso banquete.

UE CHINA- La Cámara de Comercio de la Unión Europea en China dijo que las empresas europeas prevén más cierres y pérdidas, ya que Pekín sigue ejerciendo un férreo control sobre las exportaciones de tierras raras a pesar del acuerdo alcanzado en julio para acelerar los envíos al bloque. "Independientemente de los acuerdos y compromisos alcanzados en la cumbre UE-China del 24 de julio, seguimos observando importantes cuellos de botella para nuestros miembros", dijo a la prensa Jens Eskelund, presidente de la Cámara. UE INDONESIA- La Unión Europea e Indonesia han ultimado un acuerdo comercial que se firmará la próxima semana en la isla de Bali, informó un ministro del país del sudeste asiático. La firma tendrá lugar el 23 de septiembre, según dijo a Reuters el ministro de Economía indonesio, Airlangga Hartarto. "Planeamos firmar en Bali", dijo Airlangga.

JAPÓN EXPORTACIONES- Las exportaciones japonesas cayeron por cuarto mes consecutivo en agosto, mostraron datos del Gobierno, debido a que los elevados aranceles de Estados Unidos afectaron más al sector automotor y a otros sectores manufactureros del país.

Los fabricantes de automóviles japoneses todavía están absorbiendo en su mayoría los costos arancelarios mediante la reducción de los precios de exportación para mantener los volúmenes de ventas en Estados Unidos", dijo Saisuke Sakai, economista jefe de Japón en Mizuho Research.

LO QUE HAY QUE SABER DEL MARTES Wall Street- Los tres principales índices de Wall Street cerraron con una baja tras una sesión volátil, porque los inversores se mostraron cautos antes de lo que se anticipa será un recorte de las tasas de interés de la Reserva Federal. Los inversores prevén en gran medida un recorte de 25 puntos básicos de las tasas de interés del banco central estadounidense al término de su reunión de dos días del miércoles, para contrarrestar el debilitamiento del mercado laboral estadounidense.

MERCADOS BRASIL- El referencial de la bolsa brasileña cerró en máximos históricos, aunque con un alza relativamente modesta y un volumen financiero menor al promedio anual, mientras los inversores continúan apostando por un recorte en las tasas de interés en Estados Unidos. Además, el real avanzó un 0,44%, a 5,2987 unidades por dólar, en su mejor nivel de cierre desde junio del año pasado frente a la divisa estadounidense. EEUU TIKTOK- El presidente Donald Trump dijo que Washington y Pekín llegaron a un acuerdo para que la aplicación de videos cortos TikTok siga operando en Estados Unidos, y tres fuentes familiarizadas con el asunto aseguraron que el convenio era similar a uno negociado a principios de este año. El acuerdo exige que los activos estadounidenses de TikTok se transfieran de la firma china ByteDance a propietarios locales, lo que podría resolver una disputa que se ha prolongado durante casi un año.

MÉXICO DEUDA- México colocó US$8000 millones en deuda en tres tramos para gastos generales y para financiar en parte una recompra de bonos de la petrolera estatal Pemex por US$9900 millones, reportó IFR, un servicio financiero de LSEG. El país vendió un bono a cinco años por US$1500 millones, uno a siete años por US$4000 millones, además de US$2500 millones en papeles a 10 años. RUSIA PETRÓLEO- El monopolio ruso de oleoductos Transneft advirtió a productores que podrían verse obligados a recortar sus entregas tras los ataques con drones de Ucrania a puertos de exportación y refinerías, informaron tres fuentes del sector.

Desde agosto, Kiev ha intensificado los ataques contra activos energéticos rusos en un intento de obstaculizar el esfuerzo bélico de Moscú en Ucrania y reducir los ingresos del Kremlin, mientras se estancan los intentos de poner fin al conflicto mediante conversaciones de paz.

Un tribunal especial de paz de Colombia condenó a siete exlíderes de la antigua guerrilla de las FARC a una sentencia máxima de ocho años de trabajos de reparación por su responsabilidad en más de 21.000 secuestros durante el conflicto armado en el país sudamericano. Las condenas contra los máximos comandantes de la extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que reconocieron su responsabilidad, son las primeras sanciones individuales de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), encargada de investigar a antiguos líderes rebeldes, a efectivos de las Fuerzas Militares y a civiles por su participación en crímenes de guerra y de lesa humanidad. (REUTERS JLL APF RF/)