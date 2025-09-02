Noticias e indicadores de América Latina (2 de septiembre)

LA AGENDA DEL MARTES

ESTADOS UNIDOS

-Se publican las cifras del PMI manufacturero final de S&P Global y del PMI manufacturero del ISM de agosto.

BRASIL

-Se publica el dato del Producto Interno Bruto y el índice IPC-FIPE, un indicador anticipado del índice de inflación de referencia IPCA.

ARGENTINA

-El Banco Central realiza su licitación semanal de bonos a corto y mediano plazo.

MERCADOS GLOBALES

BOJ TASAS- El vicegobernador del Banco de Japón, Ryozo Himino, dijo que la entidad debería seguir subiendo las tasas de interés, pero advirtió de que la incertidumbre económica mundial sigue alta, lo que sugiere que no hay prisa por aumentar el costo de los préstamos, que siguen bajos. Aunque el acuerdo comercial con Estados Unidos ayuda a aliviar la incertidumbre sobre la economía, el impacto exacto de los aranceles de Washington sigue siendo desconocido en este momento, señaló.

EUROZONA INFLACIÓN- La inflación de la zona euro subió levemente en agosto, manteniéndose cerca del objetivo del 2% fijado por el Banco Central Europeo y reforzando probablemente las apuestas del mercado de que las tasas se mantendrán sin cambios a corto plazo. La inflación en los 20 países que comparten el euro subió al 2,1% el mes pasado desde el 2% de julio, justo por encima de las expectativas del 2% según un sondeo de Reuters, tras un repunte de los precios de los alimentos no procesados y a un menor efecto de la bajada de los costos energéticos, según los datos de Eurostat.

FED INDEPENDENCIA- Reducir la independencia de la Reserva Federal podría ser contraproducente y hacer subir los costos de endeudamiento en lugar de bajarlos, además de perturbar todo el sistema financiero mundial, afirmó Isabel Schnabel, miembro del Consejo del BCE. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha estado ejerciendo una presión implacable sobre la Fed para que recorte las tasas y ha discutido públicamente el despido del jefe de la entidad, Jerome Powell, a quien llamó "insensato" e "imbécil", por no ceder a sus demandas.

CHINA GAS- La empresa rusa Gazprom y la Corporación Nacional de Petróleo de China (CNPC) firmaron un acuerdo para aumentar el suministro anual de gas a China a través del gasoducto Poder de Siberia, así como por la Ruta del Extremo Oriente, informó la agencia rusa RIA. Reuters informó el mes pasado de que China pretendía comprar más gas ruso a través de un gasoducto ya existente, ya que las conversaciones entre ambos países no han logrado avanzar en la construcción de un segundo enlace.

AFGANISTÁN TERREMOTO- El número de muertos en el terremoto de Afganistán aumentó a 1124, según informó la Media Luna Roja Afgana, grupo humanitario que trabaja en la región.

Al menos 3251 personas resultaron heridas y más de 8000 casas quedaron destruidas por el desastre, según el grupo.

LO QUE HAY QUE SABER DEL LUNES

FED BESSENT- El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, dijo que la Fed es y debe ser independiente, pero afirmó que ha "cometido muchos errores" y defendió el derecho de Trump a despedir a la gobernadora Lisa Cook por las acusaciones de fraude hipotecario. "La Fed debería ser independiente. La Fed es independiente, pero yo también creo que han cometido muchos errores", dijo Bessent a Reuters en una entrevista en una cafetería en los suburbios de Washington.

NESTLÉ EJECUTIVO- Nestlé despidió de forma repentina a su presidente ejecutivo, Laurent Freixe, por no revelar una relación sentimental con una subordinada, informó el gigante alimentario suizo, en una dramática destitución un año después de que el directivo tomó las riendas de la empresa. El fabricante de productos como KitKat y Nesquik anunció el nombramiento del veterano Philipp Navratil, que dirigió la unidad de café Nespresso, como sucesor con efecto inmediato.

CHILE ECONOMÍA- La economía chilena creció un 1,8% en julio, en línea con las expectativas, apoyado en el avance en el comercio y los servicios, informó el Banco Central. El Indicador Mensual de Actividad Económica (Imacec), que representa cerca de un 90% del PBI del país sudamericano, subió un 1% en términos desestacionalizados frente a junio.

ARGENTINA GRANOS- Las condiciones meteorológicas previstas para la región pampeana de Argentina durante los próximos días podrían afectar de forma negativa a los cultivos, sobre todo al trigo en etapa temprana, debido a temperaturas por debajo de lo normal, lluvias intensas y riesgo de heladas nocturnas, mostró un reporte de LSEG. "El riesgo de inundaciones y problemas de anegamiento continuará en los próximos días, pero la llegada del clima seco mitigará el impacto hacia mediados de septiembre", indicó el informe.

COLOMBIA INVERSIÓN- La inversión extranjera directa que arribó a Colombia aumentó de manera marginal en el primer semestre, mientras que la salida de capitales nacionales se disparó, informó el Banco Central. Según un reporte de balanza cambiaria del banco emisor, la inversión foránea en el país sudamericano creció un 1,5% interanual en los primeros seis meses del año, alcanzando los US$6579 millones.

EEUU VENEZUELA- Estados Unidos busca un cambio de régimen en Venezuela a través de su amenazante despliegue naval en el Caribe, declaró el presidente Nicolás Maduro, agregando que, en caso de una agresión, la nación "pasaría de inmediato a la fase de la lucha armada".

Las tensiones entre ambos países han aumentado en las últimas semanas en medio de un gran despliegue naval estadounidense en el Caribe Sur y aguas cercanas que, según Washington, busca abordar las amenazas de los cárteles de la droga latinoamericanos.

