Noticias e indicadores de América Latina (20 de junio)

LA AGENDA DEL VIERNES ESTADOS UNIDOS -El Banco de la Reserva Federal de Filadelfia publica sus índices de actividad económica de junio.

-El Conference Board publica su índice de indicadores adelantados de mayo.

EUROPA

-El Consejo General de Asuntos Económicos y Financieros de la Unión Europea publica su índice flash de confianza del consumidor de junio.

-Reunión del Consejo General de Asuntos Económicos y Financieros de la Unión Europea.

MERCADOS GLOBALES UE DEFENSA- Los países miembros de la UE han acordado aumentar el gasto anual del poderoso Banco Europeo de Inversiones (BEI) hasta 100.000 millones de euros (US$115.000 millones) este año y triplicar su financiación para la industria de defensa de la UE. Fuentes informadas de los planes dijeron que la decisión se aprobó en una reunión del Consejo de Administración del BEI celebrada en Luxemburgo, antes de que los ministros de Finanzas de la UE la aprueben formalmente el viernes. Hablaron bajo condición de anonimato dado que la información aún no era pública. PETRÓLEO- Los precios del petróleo caían después de que la Casa Blanca aplazó una decisión sobre la implicación de Estados Unidos en el conflicto entre Israel e Irán, pero continuaban en camino de una tercera subida semanal consecutiva. Los futuros del crudo Brent caían US$2, o un 2,5%, a US$76,85 por barril a las 0648 GMT, pero aún parecían encaminados a ganar más de un 3% en la semana. IRÁN ISRAEL- Teherán dijo que no discutiría el futuro de su programa nuclear mientras esté siendo atacado por Israel, mientras Europa trata de atraer a Irán de nuevo a las negociaciones y Estados Unidos considera si debe involucrarse en el conflicto. Israel comenzó a atacar a Irán el pasado viernes, alegando que quería impedir que su histórico enemigo desarrollara armas nucleares. Irán, que afirma que su programa nuclear sólo tiene fines pacíficos, tomó represalias con ataques de misiles y drones contra Israel. UE CHINA- La Unión Europea prohibirá a las empresas chinas participar en licitaciones públicas de la UE de productos médicos por un valor igual o superior a 60.000 millones de euros (US$68.900 millones) al año, tras concluir que las empresas de la UE no tienen un acceso justo en China. La medida anunciada por la Comisión Europea es la primera en virtud del Instrumento de Contratación Pública Internacional de la UE, que entró en vigor en 2022 y está diseñado para garantizar el acceso recíproco al mercado. LO QUE HAY QUE SABER DEL JUEVES EEUU CONFLICTO- La Casa Blanca anunció que el presidente Donald Trump tomará una decisión en las próximas dos semanas sobre la posible involucración de Estados Unidos en el conflicto entre Israel e Irán. Karoline Leavitt, secretaria de Prensa de la Casa Blanca, citó a Trump, indicando que su decisión dependerá de la posibilidad de negociaciones con Irán. Bancos centrales- Los bancos centrales de Suiza y Noruega relajaron su política monetaria, citando perspectivas de inflación más débiles. Esto contrasta con las advertencias de la Reserva Federal sobre el alza de precios en Estados Unidos, atribuida en parte a los aranceles. El Banco de Inglaterra mantuvo las tasas sin cambios. Suiza recortó tasas al 0,0%, y Noruega la bajó 25 puntos básicos y espera más recortes. México economía- La actividad económica de México registró una caída del 0,7% en mayo respecto al mismo mes del año anterior, según cifras preliminares del Inegi. No obstante, en comparación con abril, la economía habría crecido un 0,1%. Los datos provienen del Indicador Oportuno de la Actividad Económica (IOAE), una estimación anticipada del desempeño económico que precede la publicación del Índice General de Actividad Económica (IGAE), referencial del PBI mensual. MSCI- La empresa de información de mercados MSCI mantuvo a Argentina en la categoría "standalone", excluyéndola de sus índices compuestos. La decisión se da a pesar de las expectativas de que las reformas del presidente Javier Milei pudieran elevar su calificación a mercado frontera o incluso emergente. Brics- Colombia fue admitida en el Nuevo Banco de Desarrollo de los Brics, una adhesión que, según la Presidencia, le permitirá diversificar sus alianzas y obtener nuevas fuentes de financiación para proyectos estratégicos. El presidente Gustavo Petro presentó la solicitud de ingreso en mayo durante una visita a China. Petro busca alternativas financieras frente a instituciones tradicionales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. (REUTERS APF JLL)