Noticias e Indicadores de América Latina (21 de octubre)

LA AGENDA DEL MARTES

ESTADOS UNIDOS -El gobernador de la Reserva Federal Christopher Waller interviene en una conferencia.

-El Instituto Estadounidense del Petróleo publica las cifras de inventarios semanales de crudo y refinados.

COLOMBIA

-El Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas publica cifras de comercio exterior de agosto.

EUROPA

-La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, interviene en una conferencia del Banco de Noruega. -La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen presenta las prioridades de la UE para 2026 en el Parlamento Europeo.

JAPÓN

-El Ministerio de Finanzas publica cifras de comercio exterior de septiembre.

MERCADOS GLOBALES

EEUU CANADÁ- Un acuerdo comercial entre Estados Unidos y Canadá sobre acero, aluminio y energía podría estar listo para que el primer ministro, Mark Carney, y el presidente estadounidense, Donald Trump, lo firmen en la cumbre de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC, por sus siglas en inglés) a finales de este mes en Corea del Sur, informó el diario Globe and Mail, que cita fuentes familiarizadas con el asunto. Reuters no pudo verificar inmediatamente esta información del diario con sede en Toronto.

JAPÓN- La conservadora de línea dura Sanae Takaichi fue elegida primera ministra de Japón, rompiendo el techo de cristal del país y preparando un contundente giro a la derecha. Acólita del exprimer ministro Shinzo Abe y admiradora de la británica Margaret Thatcher, Takaichi recibió 237 votos en la votación en la Cámara baja para elegir al próximo primer ministro, por encima de la mayoría de la cámara de 465 escaños.

ISRAEL GAZA- El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, llegó a Israel, mientras Washington intenta estabilizar la primera fase, inestable, del alto el fuego en Gaza y presionar a Israel y Hamás a acercarse a las concesiones, más duras, que se piden a cada parte en las próximas conversaciones. Las dos partes se han acusado mutuamente de repetidos incumplimientos del alto el fuego desde que se acordó formalmente hace ocho días, en el que se han producido estallidos de violencia y recriminaciones sobre el ritmo de devolución de los cadáveres de rehenes restantes, la entrada de ayuda y la apertura de fronteras.

BCE- El economista jefe del Banco Central Europeo, Philip Lane, afirmó que los bancos de la zona euro podrían verse sometidos a presiones en un escenario en el que la financiación en dólares estadounidenses se agote, lo que podría obligarles a restringir los préstamos a la economía.

“La presencia combinada de sustanciales exposiciones fuera de balance denominadas en dólares y financiación volátil significa que no pueden descartarse cambios repentinos en estas exposiciones netas”, dijo Lane.

POLONIA RUMANIA- Polonia y Rumania detuvieron a ocho personas sospechosas de planear sabotajes en nombre de Rusia, informaron autoridades de Varsovia, tres arrestos relacionados con un supuesto nuevo plan para enviar paquetes explosivos, esta vez a Ucrania. Responsables europeos culparon anteriormente a Rusia de las detonaciones de paquetes transportados por DHL y DPD en Europa en 2024, lo que los servicios de seguridad dijeron que formaba parte de un ensayo de un complot ruso para provocar explosiones en vuelos de carga con destino a Estados Unidos. Rusia ha negado tales planes.

FMI ORIENTE MEDIO- El Fondo Monetario Internacional, que la semana pasada elevó sus perspectivas de crecimiento para Oriente Medio y el Norte de África en 2025, ha afirmado que los riesgos para la región siguen inclinándose a la baja, a pesar de la reciente mejora de las tensiones geopolíticas. El FMI ha elevado su previsión de crecimiento del PBI de la región de Oriente Medio y Norte de África para 2025 al 3,3%, frente al 2,6% que preveía en mayo.

LO QUE HAY QUE SABER DEL LUNES Wall Street avanzó, con las acciones financieras y tecnológicas dando gran parte del impulso alcista, ya que alentadores resultados trimestrales revivieron el apetito por el riesgo y los inversores mostraron menos temor sobre la calidad crediticia de los bancos regionales. Un repunte generalizado impulsó a los tres principales índices bursátiles estadounidenses a un cierre considerablemente al alza. El Russell 2000, de pequeña capitalización, superó a sus pares de mayor tamaño. CHINA EEUU- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que espera llegar a un acuerdo comercial justo con su par chino, Xi Jinping, y restó importancia a los riesgos de un enfrentamiento entre las superpotencias por Taiwán. Trump sugirió a periodistas que China no tiene planes de invadir Taiwán, pero reconoció que espera que el asunto esté en la agenda en una reunión prevista con Xi durante una conferencia económica en Corea del Sur la próxima semana. CHINA SOJA- China no importó soja de Estados Unidos en septiembre, la primera vez desde noviembre de 2018 que los envíos caen a cero, mientras que los envíos sudamericanos aumentaron respecto del año anterior, ya que los compradores evitaron los cargamentos estadounidenses durante la actual disputa comercial entre las dos economías más grandes del mundo. Las importaciones el mes pasado desde Estados Unidos cayeron a cero desde 1,7 millones de toneladas métricas un año antes, mostraron datos de la Administración General de Aduanas de China.

Argentina DEUDA- Argentina comenzó las tratativas para desarrollar una operación de recompra de deuda soberana destinada a reducir el costo de financiamiento del país y fortalecer la inversión en educación, dijo el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, en su cuenta de X. "Esta operación, comúnmente llamada 'Deuda por Educación', consiste en recomprar deuda soberana argentina en el mercado y reemplazarla por financiamiento a tasas más bajas gracias al apoyo de agencias y organismos multilaterales", agregó el funcionario.

AWS CAÍDA- AWS, la unidad de servicios en la nube de Amazon sufrió un apagón generalizado que dejó fuera de servicio miles de sitios web y aplicaciones populares, entre ellas Fortnite y Snapchat, y causó problemas a empresas de todo el mundo. La caída de AWS es la mayor interrupción de internet desde el fallo de CrowdStrike el año pasado, que afectó a los sistemas tecnológicos de hospitales, bancos y aeropuertos de todo el planeta.

COLOMBIA EEUU- Colombia llamó a consultas a su embajador en Estados Unidos después de que el presidente Donald Trump anunció que aumentará los aranceles y suspenderá las ayudas al país sudamericano, tras calificar al mandatario colombiano Gustavo Petro de "líder del narcotráfico", informó la canciller. Se trata del más reciente episodio de tensión diplomática entre Bogotá y Washington, originada por los ataques militares estadounidenses contra embarcaciones que supuestamente transportaban drogas en el Mar Caribe. (REUTERS JLL RF/)