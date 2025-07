Noticias e indicadores de América Latina (22 de julio)

AGENDA DEL MARTES

EEUU

-Coca-Cola, General Motors, Halliburton, Lockheed Martin, Philip Morris y Texas Instruments publican resultados trimestrales, entre otras empresas.

-El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, pronuncia unas palabras de bienvenida antes de una conferencia bancaria organizada por la entidad en Washington.

-La vicepresidenta de Supervisión de la Fed, Michelle Bowman, modera un debate sobre "Innovación" en la conferencia bancaria organizada por el banco central estadounidense.

-El secretario general de la ONU, António Guterres, habla sobre el imperativo económico y las oportunidades de la transición a las energías renovables en la sede del organismo en Nueva York.

MÉXICO

-El Instituto Nacional de Estadísticas Geografía e Informática (Inegi) publica su Indicador Global de Actividad Económica (IGAE) de mayo. -El Inegi publica cifras de ventas minoristas de mayo. -Banorte, Televisa y América Móvil reportan resultados trimestrales.

MERCADOS GLOBALES

EEUU FED- El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, pidió a la Fed una revisión de sus operaciones de política no monetaria para garantizar que el "desvío de misión" no ponga en peligro la independencia de su misión básica de política monetaria. En una publicación en la red social X, Bessent dijo que la autonomía de la Fed "se ve amenazada por el persistente deslizamiento del mandato hacia áreas que van más allá de su misión principal, provocando críticas justificadas que arrojan innecesariamente una sombra sobre la valiosa independencia de la Fed en materia de política monetaria".

BCE CRÉDITO- La demanda de préstamos por parte de las empresas de la zona euro aumentó el trimestre pasado, pese al lastre que supusieron las tensiones geopolíticas y comerciales, y es probable que vuelva a aumentar este trimestre, afirmó el Banco Central Europeo, basándose en una encuesta realizada entre los mayores bancos del bloque. Los préstamos bancarios, principal fuente de financiación de las empresas, se han recuperado lentamente durante el último año gracias a la rápida reducción de las tasas de interés por parte del BCE, y las empresas se mantuvieron relativamente optimistas sobre sus perspectivas a pesar del enfrentamiento comercial con Estados Unidos.

ARGENTINA CHINA- Argentina dijo que los ciudadanos chinos con visa de entrada válida en Estados Unidos no necesitarán visa argentina para entrar en el país por turismo o negocios, una flexibilización de los requisitos que se produce en un contexto de estrechamiento de los lazos entre Pekín y Buenos Aires. La exención también incluye a los ciudadanos de República Dominicana que cuenten con visa "válida y vigente" para el ingreso a Estados Unidos, después que Santo Domingo decidió liberar el requisito para los turistas argentinos que viajen como turistas al país, según el comunicado. EEUU UNESCO- Estados Unidos abandonará la agencia de cultura y educación de las Naciones Unidas, la Unesco, mientras el presidente Donald Trump continúa sacando a su país de instituciones internacionales que ha criticado durante mucho tiempo, dijeron dos diplomáticos europeos. La Casa Blanca no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios fuera del horario hábil habitual. MICROSOFT- Una amplia operación de ciberespionaje dirigida contra el software de servidores de Microsoft puso en peligro a unas 100 organizaciones durante el fin de semana, dijeron dos de las organizaciones que ayudaron a descubrir la campaña. El sábado, Microsoft emitió una alerta sobre "ataques activos" contra servidores SharePoint autoalojados, muy utilizados por las organizaciones para compartir documentos y colaborar dentro de ellas. Las instancias de SharePoint ejecutadas fuera de los servidores de Microsoft no se vieron afectadas. LO QUE HAY QUE SABER DEL LUNES BBVA SABADELL- Un portavoz del banco español BBVA dijo que la entidad espera que el periodo de aceptación de su oferta pública de adquisición (OPA) sobre el Sabadell comience a principios de septiembre, en lugar de a fines de julio, como estaba previsto inicialmente. El portavoz de BBVA dijo que esto permitiría al banco incluir la información más actualizada en su folleto de la OPA, como el resultado de las juntas extraordinarias de Sabadell del 6 de agosto. WALL STREET- El S&P 500 y el Nasdaq registraron máximos históricos de cierre, impulsados por Alphabet y otras firmas de megacapitalización antes de varios informes de resultados, mientras los inversores apuestan por posibles acuerdos comerciales para mitigar el daño causado por los aranceles de Trump. Alphabet, empresa matriz de Google, presentará junto a Tesla su informe trimestral el miércoles, dando inicio a la publicación de resultados de los llamados "Siete Magníficos", cuyos reportes podrían marcar la pauta para otras grandes compañías que presentarán sus resultados en los próximos días. ECONOMÍA- La actividad económica de Argentina (EMAE) subió un 5% interanual en mayo, dijo el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), un dato que se ubicó por abajo de lo esperado entre analistas. En la medición desestacionalizada, el EMAE de mayo bajó un 0,1% respecto de abril y el indicador tendencia ciclo mejoró el 0,4%, agregó el ente de estadísticas.

COLOMBIA DÉFICIT- El déficit comercial de Colombia se disparó un 82,2% interanual en mayo, a US$1447,6 millones, por un alza de las importaciones en medio de la recuperación de la economía, mientras las exportaciones se contrajeron, informó el Departamento Nacional de Estadísticas (DANE). El saldo en rojo de la balanza comercial en el quinto mes resultó de importaciones por US$5806,5 millones y exportaciones por US$4358,9 millones.

EUROZONA- La deuda de la zona euro anotó casi 100.000 millones de euros (US$116.000 millones) de compras desde fuera del bloque en mayo, dijo Citi citando datos del BCE, la última señal de que los activos en euros se están beneficiando de un distanciamiento de los mercados estadounidenses. Los 97.000 millones de euros de entradas netas en deuda de la zona euro con vencimientos superiores a un año fueron los mayores en una base mensual desde al menos 2014, dijo Citi, señalando los datos de flujo de cartera del BCE.

