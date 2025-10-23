Noticias e Indicadores de América Latina (23 de octubre)

LA AGENDA DEL JUEVES ESTADOS UNIDOS -La vicepresidenta de la Reserva Federal, Michelle Bowman, testifica ante una audiencia del Comité Bancario del Senado. -La Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios informa de las ventas de viviendas usadas de septiembre.

MÉXICO -El Instituto Nacional de Estadísticas, Geografía e Informática informa de las ventas minoristas de agosto. -El Instituto Nacional de Estadísticas, Geografía e Informática publica su índice de precios al consumidor a mitad de mes.

EUROPA -El Directorio General de Asuntos Económicos y Financieros publica su índice adelantado de confianza del consumidor de octubre. -La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, participa en una cumbre europea en Bruselas.

PETRÓLEO- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sancionó a las dos mayores petroleras rusas, su cambio de rumbo político más reciente sobre la guerra de Moscú en Ucrania, lo que ha provocado que los precios mundiales del petróleo suban un 3% y que India se plantee recortar las importaciones rusas. Las sanciones, desveladas por el Tesoro estadounidense, se dirigen a las petroleras Rosneft y Lukoil y marcan un drástico giro de 180 grados de Trump, que la semana pasada dijo que él y el presidente ruso, Vladimir Putin, celebrarían una cumbre en Budapest para tratar de poner fin a la guerra en Ucrania.

CHINA EEUU- El vice primer ministro chino He Lifeng se reunirá a partir del viernes con el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, y con el representante de Comercio, Jamieson Greer, un intento de las dos mayores economías del mundo de aliviar una inesperada escalada de tensión antes de una cumbre clave de líderes. El Ministerio de Comercio informó que He, máximo responsable económico de China, visitará Malasia del 24 al 27 de octubre para asistir a una cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN, por sus siglas en inglés), de la que es anfitrión.

UE RUSIA- Los países de la UE aprobaron un decimonoveno paquete de sanciones contra Rusia por su guerra contra Ucrania que incluye la prohibición de las importaciones rusas de gas natural licuado (GNL), informó la presidencia de turno de la UE, actualmente en manos de Dinamarca. Eslovaquia era el último país que se había resistido después de que los países de la UE acordaron el texto definitivo la semana pasada.

El primer ministro eslovaco, Robert Fico, quería garantías de la Comisión Europea sobre los elevados precios de la energía y la adecuación de los objetivos climáticos a las necesidades de los fabricantes de automóviles y la industria pesada.

PALESTINOS- El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dijo que el movimiento de la Knéset israelí hacia la anexión de la Cisjordania ocupada amenazaría el plan del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para poner fin al conflicto en Gaza, que hasta ahora ha dado como resultado un alto el fuego inestable. "Quiero decir, eso es un voto en la Knéset, pero obviamente creo que el presidente ha dejado claro que no es algo que apoyaríamos en este momento, y creemos que es potencialmente amenazante para el acuerdo de paz", dijo Rubio a los periodistas a última hora del miércoles antes de partir hacia Israel.

SATÉLITES- Los grupos aeroespaciales europeos desvelaron un principio de acuerdo para agrupar sus deficitarias actividades de fabricación de satélites, uniendo fuerzas tras meses de negociaciones para contrarrestar el crecimiento desbocado de competidores liderados por Starlink, de Elon Musk. El esperado acuerdo entre Airbus, Thales y Leonardo pretende forjar una nueva empresa a partir de 2027, sujeto a la aprobación de los reguladores europeos, que se han resistido a este tipo de movimientos en el pasado.

CLIMA- Los líderes de los países de la Unión Europea debatirán cómo alinear los ambiciosos objetivos climáticos con la mejora de la competitividad de sus empresas para tratar de llegar a un acuerdo sobre un nuevo objetivo de emisiones para 2040, a pesar del creciente rechazo a las medidas ecológicas por parte de algunos Estados miembros. La cumbre de líderes de la UE se celebra en un contexto de debilitamiento del impulso político a los esfuerzos ambiciosos de lucha contra el cambio climático —con el desmantelamiento por el presidente Donald Trump de las medidas estadounidenses de reducción de emisiones— y a pesar del empeoramiento de las condiciones meteorológicas extremas en todo el mundo. LO QUE HAY QUE SABER DEL MIÉRCOLES

CHINA- El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, dijo que el presidente Donald Trump tiene programada una reunión con el presidente chino, Xi Jinping, durante una cumbre de la APEC en Corea del Sur, mientras los dos países discuten sobre los controles de exportación. Bessent tenía previsto partir a Malasia para reunirse con el viceprimer ministro chino, He Lifeng, para limar asperezas en la disputa sobre los controles de exportación de tierras raras de China y las posibles represalias de Estados Unidos antes de la cumbre de la APEC del 31 de octubre al 1 de noviembre.

Wall Street cayó tras una ola de resultados dispares que frenó la confianza en el riesgo, mientras los inversores evaluaron informes que indican que el Gobierno de Donald Trump está considerando restringir las exportaciones a China que contienen software estadounidense. Los tres principales índices bursátiles estadounidenses extendieron sus pérdidas tras la noticia, siendo la debilidad de las acciones tecnológicas y de servicios de comunicación la que más presionó al Nasdaq.

El Gobierno de Donald Trump está estudiando un plan para limitar una serie de exportaciones a China que contienen software estadounidense, desde computadores portátiles a motores a reacción, en represalia contra las restricciones a la exportación de tierras raras de Pekín, según un funcionario y tres personas informadas por las autoridades. Aunque el plan no es la única opción que se evalúa, cumpliría la amenaza del presidente Donald Trump a principios de este mes de prohibir las exportaciones de "software crítico" a China, restringiendo los envíos mundiales de artículos que contengan programas estadounidense o que se hayan producido usándolo.

La actividad económica de México creció más de lo previsto en agosto, recuperándose de una caída en julio e impulsada principalmente por avances en el sector agropecuario, aunque el panorama sigue golpeado por la incertidumbre. El Índice Global de la Actividad Económica (IGAE) se expandió un 0,6% mensual, tras la contracción del 0,9% reportada en julio, de acuerdo con cifras oficiales ajustadas por estacionalidad divulgadas por el instituto de estadística, INEGI.

La actividad económica de Argentina (EMAE) subió un 2,4% interanual en agosto, dijo el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), un dato en línea con lo esperado entre analistas. Un sondeo de Reuters estimaba un incremento del 2,5% para el EMAE del octavo mes del año. Argentina celebrará el domingo elecciones legislativas donde el Gobierno buscará sumar bancas en el Congreso.

El máximo órgano judicial de las Naciones Unidas, la Corte Internacional de Justicia (CIJ), emitió una opinión consultiva en la que afirma que Israel tiene la obligación de garantizar que se cubran las necesidades básicas de la población civil de Gaza. El panel de 11 jueces añadió que Israel está obligado a apoyar los esfuerzos de socorro proporcionados por las Naciones Unidas en la Franja de Gaza y sus entidades, incluido la Unrwa, el Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Medio.

El Ejército estadounidense abatió a cinco presuntos narcotraficantes en ataques contra dos embarcaciones en el Océano Pacífico frente a Sudamérica, informó el miércoles el secretario de Defensa, Pete Hegseth.

Los ataques corresponden a una ampliación del uso de las fuerzas armadas por parte de la administración del presidente Donald Trump en su campaña antinarcóticos. Hegseth indicó que el Ejército atacó una embarcación en el Océano Pacífico oriental y mató a dos hombres el martes, en la primera operación militar estadounidense conocida en esa área desde que Trump inició la nueva ofensiva. (REUTERS JLL RF/)