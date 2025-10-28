Noticias e indicadores de América Latina (28 de octubre)

AGENDA DEL MARTES ESTADOS UNIDOS

-Comienza la reunión del Comité Federal de Mercados Abiertos de LA NACION, que decide sobre la política monetaria. -Se publican las cifras del índice CaseShiller de precios de la vivienda de agosto. -The Conference Board informa de su índice de confianza del consumidor de octubre. -El Tesoro de Estados Unidos subasta US$44.000 millones en bonos a siete años.

MÉXICO

-El Instituto Nacional de Estadísticas, Geografía e Informática reporta la tasa de desempleo de septiembre.

CHILE

-Reunión del comité de política monetaria del Banco Central.

ZONA EURO- Los consumidores de la zona euro han rebajado sus expectativas de inflación para el próximo año y han mantenido sin cambios sus perspectivas a más largo plazo, lo que indica que el crecimiento de los precios ya no es una preocupación importante, mostró la Encuesta de Expectativas de los Consumidores del Banco Central Europeo. La inflación se ha mantenido en torno al objetivo del 2% fijado por el BCE durante la mayor parte de este año y el banco espera que se sitúe en este nivel o justo por debajo durante los próximos años, lo que puede considerarse una señal de que el repunte de la inflación tras la pandemia está ya totalmente controlado.

PETRÓLEO- Las sanciones a países exportadores de petróleo podrían hacer subir los precios del crudo, pero el efecto será limitado debido a la capacidad excedentaria, dijo el director ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), Fatih Birol. Los precios mundiales del petróleo subieron más de un 7% la semana pasada, una crecida marcada por los futuros del Brent, que cotizaban a US$65 dólares por barril después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, atacara a las petroleras rusas Rosneft y Lukoil con sanciones para presionar al presidente ruso, Vladímir Putin, para que ponga fin a la guerra de Ucrania.

ALEMANIA- La confianza de los consumidores alemanes seguirá deteriorándose en noviembre, lastrada por el fuerte descenso de las expectativas de ingresos, según un sondeo. El índice de confianza de los consumidores, publicado por el instituto de estudios de mercado GfK y el Instituto de Decisiones de Mercado de Núremberg (NIM, por sus siglas en alemán), cayó a -24,1 puntos para noviembre, frente a los -22,5 puntos revisados a la baja de octubre, no alcanzando las expectativas de los analistas de que hubiera una modesta mejora.

JAPÓN EEUU- El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, abogó por una "política monetaria sólida" durante una reunión con su homóloga japonesa, Satsuki Katayama, informó su departamento, en el último ataque al lento ritmo de subidas de las tasas de interés por parte del Banco de Japón.

Los comentarios hicieron subir brevemente al yen y se producen antes de la reunión de política monetaria de dos días del Banco de Japón, que finaliza el jueves, en la que los mercados esperan que el banco central no suba los tipos de interés.

ASEAN- El bloque de naciones del Sudeste Asiático y China firmaron una actualización de su acuerdo de libre comercio, que incluye secciones sobre el sector digital, la economía verde y otras nuevas industrias, informó el Ministerio de Comercio de Pekín. La Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN, por sus siglas en inglés), de 11 miembros, es el mayor socio comercial de China, con un comercio bilateral de US$771.000 millones el año pasado, según las estadísticas de la ASEAN.

AFGANISTÁN PAKISTÁN- Las conversaciones entre Afganistán y Pakistán en Estambul para negociar una tregua a largo plazo han terminado sin una resolución, dijeron dos fuentes familiarizadas con el asunto, un golpe para la paz en la región tras los enfrentamientos mortales de este mes. El objetivo de las conversaciones era alcanzar una paz duradera entre los vecinos del sur de Asia tras la muerte de decenas de personas a lo largo de su frontera en los peores episodios de violencia desde que los talibanes tomaron el poder en Kabul en 2021.

LO QUE HAY QUE SABER DEL LUNES

EEUU EMPLEO- La tasa de desempleo de Estados Unidos se mantuvo estable en torno al 4,3% en octubre, según un modelo económico del banco de la Reserva Federal de Chicago, que usa datos privados para su estimación, incluso en ausencia de estadísticas gubernamentales que no han estado disponibles desde el inicio de un cierre federal en curso. El último informe oficial de desempleo fue el de agosto y también mostró una tasa de desempleo del 4,3%. Una estimación de la Fed de Chicago para septiembre situaba la cifra, sin redondear, en el 4,34%, y en un 4,35% sin redondear para agosto. WALL STREET- Los principales índices de Wall Street marcaron máximos históricos, ya que las expectativas de un acuerdo comercial entre Estados Unidos y China impulsaron la toma de riesgos en el inicio de una semana dominada por las ganancias de las grandes tecnológicas y un probable recorte de tasas de la Reserva Federal. El indicador del miedo de Wall Street, el VIX, alcanzó su nivel más bajo en un mes. A principios de este mes, la reactivación de la guerra comercial por parte de Trump había enviado el índice de volatilidad a su nivel más alto desde abril. OPEP CUOTAS- Los ocho países de la OPEP+ que se reunirán el domingo se inclinan hacia otro modesto aumento de la producción de petróleo en diciembre, en un escenario en el que Arabia Saudita intenta recuperar cuota de mercado, según cuatro fuentes conocedoras de las conversaciones.

Desde abril, la OPEP+ ha aumentado sus objetivos de producción en más de 2,7 millones de barriles diarios, lo que equivale al 2,5% de la oferta mundial, tras una serie de incrementos mensuales.

MÉXICO EEUU- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo que habló con el presidente estadounidense, Donald Trump, el sábado y que ambos países extenderán unas semanas más el plazo para negociar las demandas comerciales pendientes con Washington. Estados Unidos acordó en julio pausar durante 90 días el aumento de aranceles a algunos productos mexicanos al 30% para continuar las conversaciones durante ese período con el objetivo de firmar un nuevo acuerdo comercial.

ARGENTINA REFORMAS- El Gobierno del presidente argentino, Javier Milei, convocó a opositores moderados para avanzar en una agenda de reformas liberales tras una victoria impactante en las elecciones legislativas del domingo, que disparó fuertes alzas en los mercados. En medio de la euforia por un resultado mejor que el esperado por analistas y por el mismo Milei -La Libertad Avanza obtuvo un 40,68% de los votos frente al 31,69% del peronismo opositor-, el mandatario dijo que "ahora lo importante será conseguir las reformas". (REUTERS JLL RF/)